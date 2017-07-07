наверх
07.07.201714:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Саммит G20: завершилась часовая беседа Лаврова и Тиллерсона

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (25)

    (обновлено: )25580
    В ходе беседы министра иностранных дел Российской Федерации с государственным секретарем США "были рассмотрены ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе часовой беседы "на полях" саммита G20 в Гамбурге обсудили ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Старт саммита G20 на фоне беспорядков в Гамбурге. Видео
    Ruptly TV/Youtube
    Старт саммита G20 на фоне беспорядков в Гамбурге

    "Седьмого июля в Гамбурге "на полях" саммита "Группы двадцати" состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном продолжительностью один час", — говорится в тексте сообщения.

    В ведомстве сообщили, что в ходе беседы "были рассмотрены ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня".

    Смотрите также: G20. Гамбург, охваченный беспорядками

    Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор