Саммит G20: завершилась часовая беседа Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе часовой беседы "на полях" саммита G20 в Гамбурге обсудили ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Седьмого июля в Гамбурге "на полях" саммита "Группы двадцати" состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном продолжительностью один час", — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве сообщили, что в ходе беседы "были рассмотрены ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня".

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Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.