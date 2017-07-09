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    Тиллерсон призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (43)

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    Тиллерсон призвал Россию повлиять на ополченцев, чтобы те создали условия для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для полного доступа ко всем районам Донбасса.
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию повлиять на ополченцев с целью прекращения огня в Донбассе.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

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    Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    "Мы призываем Россию соблюдать ее обязательства и оставаться верной Минскому соглашению, и использовать влияние на сепаратистов в регионе, которые осуществляют полный контроль", — подчеркнул Тиллерсон.

    Также он призвал РФ повлиять на ополченцев, чтобы те создали условия для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для полного доступа ко всем районам Донбасса, чтобы наблюдатели могли осуществлять мониторинг ситуации не только на линии соприкосновения, но и вдоль российско-украинской границы.

    Ранее сообщалось, что, по мнению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Российская Федерация должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня. 

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