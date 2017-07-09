Штаб АТО: обстрелы в Донбассе не стихают, ранены двое военных

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 27 раз обстреляли их позициям, в результате двое бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "27 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины… в ходе боевых действий двое украинских воинов получили огнестрельные ранения".

По утверждениям военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Марьинку, Широкино, Богдановку, Гнутово, Павлополь и Новотроицкое из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Песков и Зайцева. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Троицкое и Станицу Луганскую.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.