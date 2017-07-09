Тиллерсон обсудит с Порошенко конфликт в Донбассе и встречу Путина и Трампа

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Эксперты считают, что госсекретарь США намерен также проинформировать руководство Украины о результатах переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.

По информации госдепартамента США, Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ.

"В ходе визита в Киев госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом. Первое — подтвердить украинский суверенитет и территориальную целостность. Через помощь Украине разрешить конфликт на востоке Украины через контроль ее международных границ. Это включает помощь Украине в широком спектре возможностей", — сказал представитель госдепа.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента также сообщил, что Вашингтон рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

"Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", — сказал дипломат.

Говоря о возможном назначении спецпредставителя США в "нормандском формате", чиновник сообщил, что США "рассматривают любые варианты, где мы можем быть полезными".

Газета Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что администрация США планирует перезапустить переговоры с Россией по урегулированию в Донбассе. По данным издания, эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже сам госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе) в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

В госдепартаменте позже разъяснил слова Тиллерсона по возможному отклонению от Минских договоренностей, отметив, что США полностью поддерживают "Минск-2", пока лучшей ему замены нет. При этом не исключены "другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией".

По информации пресс-службы президента, Порошенко и Тиллерсон рассмотрят вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20-21 июня.

"В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", — сообщили в администрации президента.

По мнению экспертов, целью визита госсекретаря США в Украину, скорее всего, будет доведение до киевских властей результатов первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я думаю, что этот визит для того, чтобы пояснить, о чем говорили, о чем договорились Трамп и Путин по украинской проблеме. Поскольку он будет вслед за разговором Трампа и Путина, есть большая вероятность, что надо как-то объяснить, какая ситуация после этого разговора для Украины складывается", — сказал РИА Новости директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Схожее мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Во-первых, после каждого общения с руководством Кремля по вопросу Украины Вашингтон якобы ставит Киев в известность о результатах переговоров. Это направлено на глаза и уши демократов, которые постоянно ищут повод обвинить Трампа в сотрудничестве с Кремлем", — написал Корнейчук в Facebook.

"Во-вторых, если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения "Минска", — добавил эксперт.

Эксперты также не исключают, что Тиллерсон попытается склонить Украину к уступкам в урегулировании в Донбассе, "ведь госсекретарь США известен своими авторскими планами по сближению США с Россией".

Вероятнее всего, президент Украины и госсекретарь США также обсудят законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "военной операции". При этом власти Украины заверяют, что этот законопроект не противоречит Минским соглашениям и "позволит вдохнуть жизнь в минский процесс".

Несмотря на то что о разработке документа стало известно три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. СМИ сообщают, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) соберется в понедельник как раз для того, чтобы утвердить окончательный текст законопроекта и передать его в Верховную Раду.