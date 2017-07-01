Законопроект о реинтеграции Донбасса. Комментарий эксперта

"Потому что признать территории, которые на сегодняшний день не подконтрольны украинской власти, оккупированными, можно, конечно, отдельным украинским законом, но оккупация требует еще международного признания. И формально могут быть признаны оккупированными только те территории, на которых установлена власть, суверенитет государства-оккупанта. В риторике украинской власти речь идет о Российской Федерации. То есть я не знаю, как мы будет добиваться признания оккупированными территорий Донецкой и Луганской областей, на которых не установлен суверенитет РФ", — сказала эксперт.

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Другая сторона формулировки оккупации, продолжила она, предполагает, что украинская сторона полностью снимает с себя все обязательства по международному гуманитарному праву по отношению к мирному населению.

"Мы уже частично отошли от конвенции и декларации по правам человека, это произошло в мае 2015 года. А теперь украинское государство полностью, назвав эти территории оккупированными, снимает с себя любую отвественность за все военные преступления против мирного населения, за весь геноцид, всю резню, которая там может начаться после изменения статуса этих территорий", — предупредила Дьяченко.

По ее мнению, если это просто инициатива "партии войны", которая шантажирует украинского президента, то ничего хорошего от такой "реинтеграции" не произойдет.

"Более того, мы (власти Украины — Ред.) больше 3 лет боялись произнести слово война, чтобы, по официальной версии, не спровоцировать агрессора тем, что мы первые объявили войну, то любая оккупация, формулировка об оккупации предполагает состояние войны — объявленное или необъявленное. Тогда — вот посыл, который делает украинская власть и украинскому народу, и международному сообществу", — рассказала политэксперт.