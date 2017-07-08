Экспертное мнение: страна погружается в экономический и политический кризис

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Отложенный транш МВФ может быть отложен надолго: вряд ли в последнюю пленарную неделю депутаты Рады сумеют выполнить требования фонда и принять непопулярные в народе пенсионную и медицинскую реформы, решив попутно земельный вопрос. Впрочем, главной причиной медлительности МВФ может быть ситуация, складывающаяся вокруг "ПриватБанка". На этом фоне активизация ГПУ в борьбе за снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов выглядит как "представление" для едущего в Киев госсекретаря США Рекса Тиллерсона, но одновременно является и рычагом давления на строптивых украинских политиков… Об этом и о многом другом говорили участники традиционного пятничного заседания экспертного "круглого стола" в пресс-центре РИА Новости Украина.
Луценко и его "домашнее задание"
Истекшую неделю можно считать подготовительной — в том смысле, что политикам необходимо "расчистить площадку" для принятия важных решений перед парламентскими каникулами. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов.
"Поэтому на этой неделе был выполнен огромный массив работы, правда, с низким КПД, для того, чтобы крайняя пленарная неделя была успешна. Мы знаем, что на следующей неделе должны выноситься (на голосование в парламенте — Ред.) медицинская реформа, пенсионная… И всю эту неделю, по сути, была подготовка, когда генеральный прокурор, который, как я вижу, ответственный за сбор голосов в Раде, всю неделю ходил в регламентный комитет и пытался снять неприкосновенность с ряда народных депутатов", — сказал политолог.
По его мнению, свое "домашнее задание" генпрокурор Юрий Луценко провалил (если не считать "одобренного" комитетом представления на нардепа от БПП Борислава Розенблата — Ред.). Тем временем в ГПУ готовят новые представления, в частности, на оппозиционных депутатов: в любом случае, будет что рассказать западным партнерам о "борьбе с коррупцией", резюмировал эксперт.
Принимавший участие в дискуссии политолог Алексей Якубин отметил, что "спектакль в регламентном комитете" — ответ на требование Запада вести реальную борьбу с коррупцией: первые представления появились как раз тогда, когда президент Петр Порошенко был в Вашингтоне. А тут еще и Тиллерсон едет в Киев с кратким визитом…
С этим согласилась политолог Александра Решмедилова, отметившая, что как раз Тиллерсон хорошо знаком с украинскими реалиями. Обмануть его будет трудно.
Медлительный МВФ
Молчанов также сообщил, что, по его информации, "пенсионная реформа снята с рассмотрения на следующей неделе — это демонстрация того, что нет голосов за антисоциальные непопулярные решения".
Политолог отметил, что, возможно, отсутствие решительности Киева в реформировании является причиной решение МВФ отложить предоставление очередного транша Украине: фонд больше не будет давать деньги авансом.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.
По мнению Молчанова, для принятия этих реформ нет голосов: "потому что депутаты, особенно мажоритарщики, хотят и дальше переизбираться"…
"Есть большая вероятность того, что провал пенсионной реформы погрузит (страну — Ред.) в политический кризис… И на осень мы выйдем на то, что действительно вопрос о досрочных парламентских выборах не будет казаться таким невозможным", — предположил политолог, напомнив, что премьер Гройсман даже обещал подать в отставку в том случае, если пенсионная реформа не будет проголосована в Раде.
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Отметим, что послы стран "Большой семерки" в Украине выразили поддержку правительственному проекту пенсионной реформы и призвали Верховную Раду одобрить соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе.
Взрывоопасный "Приват"
Но все-таки не только сомнения в успешном голосовании "за" реформы подтолкнули МВФ к решению отложить предоставление транша Киеву, считает Алексей Якубин. По его мнению, главной причиной (и главной новостью недели) стала ситуация вокруг "ПриватБанка".
"Напомню, что 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников "ПриватБанка", а это… называют разные цифры, от 120 миллиардов до 150 миллиардов гривен, то есть, речь идет о сумме от 4 до 6 миллиардов долларов — колоссальная сумма", — отметил эксперт, добавив, что в процессе переговоров бывшие владельцы и государство консенсуса не достигли, "на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка".
По словам Якубина, ситуация действительно взрывоопасна, теперь сложно сказать, продлится ли "если не союз, то перемирие" между олигархом Игорем Коломойским и президентом Украины Петром Порошенко.
Эксперт подчеркнул, что Порошенко и рад бы "закрыть глаза" на проблему долгов, отложить конфликт, но Запад не дает.
"В МВФ посчитали, что пока не будет ясности с выделенными "ПриватБанку" деньгами, а часть из них — кредитные деньги… до тех пор вопрос со следующим траншем будет отложен", — сказал Якубин. Он добавил, что Коломойский в ожидании неизбежной схватки пытается обезопасить другие свои активы, в частности, "1+1 Медиа" (по некоторым данным, часть акций будто бы были переданы журналистам и продюсерам).
Не в Киеве решают…
В свою очередь, Александра Решмедилова указала, что схватка Коломойского с государством интересна также и тем, что в Раде интересы олигарха "сосредоточены в такой депутатской группе как "Возрождение"… и именно эта сила является союзником по принуждению у парламентской коалиции".
Эксперт напомнила, что недавно группа "Возрождение" заявила о том, что на депутатов оказывается давление и пообещала не давать голосов за "псевдореформы": похоже, конфликт идет к обострению…
"От того, как будет "раскручиваться" ситуация и с "ПриватБанком", и с "Плюсами" ("1+1 Медиа" — Ред.), и с другими активами, будет понятно, возможно ли осенью переформатирование в парламенте", — сказала Решмедилова.
Она добавила, что "до осени еще очень многое может измениться" — ведь до сих пор не было отчета Кабмина, а Луценко заявлял, что не только за нардепами, "и за некоторыми министрами ведется наблюдение"… Словом, осень может быть "горячей".
Но прогнозы делать сложно, ведь очень многое решается и будет решаться не в Киеве, подчеркнула эксперт. По ее словам, "не мы принимаем решения в большинстве (случаев — Ред.) о том, что будет у нас…".