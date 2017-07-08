Экспертное мнение: страна погружается в экономический и политический кризис

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отложенный транш МВФ может быть отложен надолго: вряд ли в последнюю пленарную неделю депутаты Рады сумеют выполнить требования фонда и принять непопулярные в народе пенсионную и медицинскую реформы, решив попутно земельный вопрос. Впрочем, главной причиной медлительности МВФ может быть ситуация, складывающаяся вокруг "ПриватБанка". На этом фоне активизация ГПУ в борьбе за снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов выглядит как "представление" для едущего в Киев госсекретаря США Рекса Тиллерсона, но одновременно является и рычагом давления на строптивых украинских политиков… Об этом и о многом другом говорили участники традиционного пятничного заседания экспертного "круглого стола" в пресс-центре РИА Новости Украина.

Луценко и его "домашнее задание"

Истекшую неделю можно считать подготовительной — в том смысле, что политикам необходимо "расчистить площадку" для принятия важных решений перед парламентскими каникулами. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов.

"Поэтому на этой неделе был выполнен огромный массив работы, правда, с низким КПД, для того, чтобы крайняя пленарная неделя была успешна. Мы знаем, что на следующей неделе должны выноситься (на голосование в парламенте — Ред.) медицинская реформа, пенсионная… И всю эту неделю, по сути, была подготовка, когда генеральный прокурор, который, как я вижу, ответственный за сбор голосов в Раде, всю неделю ходил в регламентный комитет и пытался снять неприкосновенность с ряда народных депутатов", — сказал политолог.

РИА Новости Украина Политолог Кирилл Молчанов

По его мнению, свое "домашнее задание" генпрокурор Юрий Луценко провалил (если не считать "одобренного" комитетом представления на нардепа от БПП Борислава Розенблата — Ред.). Тем временем в ГПУ готовят новые представления, в частности, на оппозиционных депутатов: в любом случае, будет что рассказать западным партнерам о "борьбе с коррупцией", резюмировал эксперт.

Принимавший участие в дискуссии политолог Алексей Якубин отметил, что "спектакль в регламентном комитете" — ответ на требование Запада вести реальную борьбу с коррупцией: первые представления появились как раз тогда, когда президент Петр Порошенко был в Вашингтоне. А тут еще и Тиллерсон едет в Киев с кратким визитом…

С этим согласилась политолог Александра Решмедилова, отметившая, что как раз Тиллерсон хорошо знаком с украинскими реалиями. Обмануть его будет трудно.

Медлительный МВФ

Молчанов также сообщил, что, по его информации, "пенсионная реформа снята с рассмотрения на следующей неделе — это демонстрация того, что нет голосов за антисоциальные непопулярные решения".

Политолог отметил, что, возможно, отсутствие решительности Киева в реформировании является причиной решение МВФ отложить предоставление очередного транша Украине: фонд больше не будет давать деньги авансом.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

По мнению Молчанова, для принятия этих реформ нет голосов: "потому что депутаты, особенно мажоритарщики, хотят и дальше переизбираться"…

"Есть большая вероятность того, что провал пенсионной реформы погрузит (страну — Ред.) в политический кризис… И на осень мы выйдем на то, что действительно вопрос о досрочных парламентских выборах не будет казаться таким невозможным", — предположил политолог, напомнив, что премьер Гройсман даже обещал подать в отставку в том случае, если пенсионная реформа не будет проголосована в Раде.

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Отметим, что послы стран "Большой семерки" в Украине выразили поддержку правительственному проекту пенсионной реформы и призвали Верховную Раду одобрить соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе.

Взрывоопасный "Приват"

Но все-таки не только сомнения в успешном голосовании "за" реформы подтолкнули МВФ к решению отложить предоставление транша Киеву, считает Алексей Якубин. По его мнению, главной причиной (и главной новостью недели) стала ситуация вокруг "ПриватБанка".

"Напомню, что 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников "ПриватБанка", а это… называют разные цифры, от 120 миллиардов до 150 миллиардов гривен, то есть, речь идет о сумме от 4 до 6 миллиардов долларов — колоссальная сумма", — отметил эксперт, добавив, что в процессе переговоров бывшие владельцы и государство консенсуса не достигли, "на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка".

РИА Новости Украина Константин Гришин Политолог Алексей Якубин

По словам Якубина, ситуация действительно взрывоопасна, теперь сложно сказать, продлится ли "если не союз, то перемирие" между олигархом Игорем Коломойским и президентом Украины Петром Порошенко.

Эксперт подчеркнул, что Порошенко и рад бы "закрыть глаза" на проблему долгов, отложить конфликт, но Запад не дает.

"В МВФ посчитали, что пока не будет ясности с выделенными "ПриватБанку" деньгами, а часть из них — кредитные деньги… до тех пор вопрос со следующим траншем будет отложен", — сказал Якубин. Он добавил, что Коломойский в ожидании неизбежной схватки пытается обезопасить другие свои активы, в частности, "1+1 Медиа" (по некоторым данным, часть акций будто бы были переданы журналистам и продюсерам).

Не в Киеве решают…

В свою очередь, Александра Решмедилова указала, что схватка Коломойского с государством интересна также и тем, что в Раде интересы олигарха "сосредоточены в такой депутатской группе как "Возрождение"… и именно эта сила является союзником по принуждению у парламентской коалиции".

Эксперт напомнила, что недавно группа "Возрождение" заявила о том, что на депутатов оказывается давление и пообещала не давать голосов за "псевдореформы": похоже, конфликт идет к обострению…

"От того, как будет "раскручиваться" ситуация и с "ПриватБанком", и с "Плюсами" ("1+1 Медиа" — Ред.), и с другими активами, будет понятно, возможно ли осенью переформатирование в парламенте", — сказала Решмедилова.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

Она добавила, что "до осени еще очень многое может измениться" — ведь до сих пор не было отчета Кабмина, а Луценко заявлял, что не только за нардепами, "и за некоторыми министрами ведется наблюдение"… Словом, осень может быть "горячей".

Но прогнозы делать сложно, ведь очень многое решается и будет решаться не в Киеве, подчеркнула эксперт. По ее словам, "не мы принимаем решения в большинстве (случаев — Ред.) о том, что будет у нас…".