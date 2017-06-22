Жесткий самообман Европы по миграционному кризису

Владимир Матвеев, обозреватель

Европейские политики обещают депортировать мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, однако, по данным экспертов, реально депортированных меньше, чем заявлено.

"Пока число депортированных намного меньше, чем хотелось бы, и многое говорит в пользу того, что в будущем этот показатель снизится еще сильнее", пишет обозреватель Die Welt Робин Александр.

Вся Европа говорит о миграционных сокращениях и депортациях. Не соглашаясь с квотами Еврокомиссии, страны из Вышеградской группы выступили против предложенной Еврокомиссией схемы распределения

беженцев, мигрантов.

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, а Чехия после непродолжительного участия в программе также перестала выполнять свои обязательства. Между тем, в соответствии со схемой, Польша должна была принять 7000 человек, Чехия — 1600, Венгрия — 1,3 тысячи.

Эти страны заявляют, что ЕС не может заставлять принимать мигрантов, так как это вопрос политики безопасности, который страны должны решать на национальном уровне.

ЕК начала расследование в отношении тех стран, которые, в отличие от Великобритании, не готовы решительно хлопнуть дверью, не соглашаясь с давлением Брюсселя и Берлина. Хотя желание «хлопнуть дверью» уже возникло.

Премьер Польши Беата Шидло в интервью интернет-изданию wPolsce.pl отметила, что действия Еврокомиссии наносят вред единству в ЕС. Она также заверила, что Еврокомиссия не введет санкции против Польши за несогласие выполнять обязательства по приему беженцев по квотам ЕС.

Волне мигрантов и беженцев европейские страны противопоставляют ужесточение контроля на внешних границах и депортацию.

Вся Европа говорит о депортациях, пишет Die Welt. Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в сентябре 2016 года потребовала «национального напряжения сил» для возвращения мигрантов в их страны происхождения.

В марте глава МВД Италии Марко Минитти заявил о том, что Италия "существенно увеличит число депортаций, и это станет сигналом для всех, кто хочет попасть в Европу». Упростить депортации после апрельского теракта обещал и премьер-министр Швеции.

"Половине всех мигрантов, приехавших в Европу во времена открытых границ, откажут, и им придется уехать — порой против воли. Но это большой самообман, - считает обозреватель. — Актуальные цифры по депортациям значительно ниже, чем предполагалось".

Наряду с этим, относительно значимые депортации удаются Европе только с балканскими странами, которые отличаются относительным желанием сотрудничать, говорится далее. Из 25375 беженцев, депортированных в 2016 году из Германии, только 7451 человек были депортированы не в страны Балканского региона, пишет Die Welt.

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После сексуальных нападений в Кёльне в день Нового 2016 года общественное мнение изменилось, и проблемы выдворения нежелательных индивидов из страны стали основными. В марте 2016 года, во второй серии реформ о предоставлении убежища власти начали ужесточать политику депортации.

Меркель вынуждена была принять меры по ужесточению правил по приему беженцев в Германию. В первую очередь депортированию подлежат беженцы, замешанные в преступлениях или представляющие опасность для ФРГ, пишет французское издание Le Figaro.

Согласно Le Figaro, в 2016 году было отказано почти 8 тысячам выходцев из стран Магриба. Но только 800 человек было депортировано обратно. Для того чтобы заставить мигрантов покинуть территорию Германии правительство запустило программу добровольного возвращения.

Не так давно правозащитная организация "Инициатива европейской стабильности" (ESI) представила данные по депортациям из европейских стран, причем в них не учитывались депортации в страны Балканского региона. Согласно приведенной статистике, Италия выслала 3495 человек в 2014 году, 2760 — в 2015 году и 3670 — в 2016-м. Швеции удалось повысить число депортаций с 1285 в 2014 году до 1765 в прошлом.

Примерно то же самое в ФРГ — в 2014 году из страны депортировали 6105 человек, в 2015-м — 5303, и 7451 — в 2016-м. «Это весьма скромный показатель, особенно если учесть, что за тот же период число лиц, которые подлежат депортации, увеличилось на треть», пишет обозреватель.

По прогнозу Александра, в скором будущем "все может стать намного хуже, так как беженцы, чьи дела рассматриваются европейскими властями в настоящее время, родом вовсе не с Балкан, а исключительно из африканских и азиатских стран, которые редко сотрудничают по вопросам депортаций", пишет Die Welt.