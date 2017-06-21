Горбаль: рост кредитования - не показатель выхода банковской системы из кризиса

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Об активизации кредитования в Украине заявили в НБУ. В частности, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова утверждает, что украинские банки начинают быстрее предоставлять потребительские кредиты, а это является своеобразным толчком для других типов кредитования в банковской системе.

В НБУ отмечают, что оживлению кредитования в Украине будет способствовать недавно принятый закон о потребительском кредитовании, а также снижение процентных ставок по кредитам.

Что могло послужить толчком для активизации потребительского кредитования, и к чему это может привести в будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно зараз спостерігається активізація кредитування в Україні, якщо ми говоримо саме про споживче кредитування?

— Насправді вже рік, дійсно, можна сказати, що в нас дещо відновлюється кредитування як роздрібне, споживче, відповідно, в принципі кредитування. Але воно, звичайно, дуже далеко від тих показників, які були до кризи 2008-2009 року.

Тому що, мені здається, що українська банківська система не виходила з кризи абсолютно. Тим більше, все це відбувається на фоні виходу з ринку значної кількості банків. І фактично ризики того, що велика частка кредитування державного сектору сильно зберігається.

Те, що ми досі маємо кредитування більше державного сектору, державних підприємств, аніж реального сектору економіки, говорить про і прихований дефіцит бюджету, і про специфіку роботи державних банків, відсутність стратегії роботи їх.

Якщо ми будемо брати докризові показники, коли кредитування було в середньому по системі — 30%, зараз ми говоримо про відсотки на рівні 1-1,5%. Тобто це зовсім не ті відсотки.

Наскільки зросла кількість охочих позичити гроші в банках, порівняно з 2016 роком?

— Попит був. Я відсотки не скажу,тому що насправді більш красномовними є інші відсотки, які нещодавно озвучив на Раді асоціації банків України її голова Роман Шпек з приводу того, що 77% українців, згідно соціальних досліджень, не довіряють банківській системі України.

Оце, мені здається, свідчення того, на якій стадії ми зараз знаходимося з точки зору розвитку банківської системи. Це не тільки з точки зору депозитів, а і з точки зору кредитування. Це, мені здається, відсоток достатньо трагічний. Потрібно працювати. І це найбільший виклик, який стоїть перед НБУ, відповідно, який буде стояти перед майбутнім головою НБУ.

В такому разі, якщо є така велика кількість людей, які не довіряють фінансовим установам, а в НБУ констатують пожвавлення споживчого кредитування, то ми розуміємо, що це українські банки створюють такі умови для позичальників, на які ведуться ці позичальники і звертаються до банків? REUTERS Valentyn Ogirenko Эксперт: банковская сфера выздоравливает благодаря росту экономики

— Зараз відновилося автокредитування. У нас було декілька років, коли фактично автокредитування не було, і ми можемо це побачити і на рівні продажу імпортних автомобілів.

Коли, наприклад, ринок продажу імпортних автомобілів упав із 600 тисяч автомобілів, наприклад у 2008 році, до 26 тисяч автомобілів у кризовому 2014 році. Зараз цей показник вже збільшився практично майже в чотири рази. Тобто значна кількість банків почала це пропонувати.

Відновлення будівельної галузі також. Але будівельна галузь, знову ж, чим пояснюється недовіра до банків, у першу чергу? Знімали депозити, вкладають в нерухомість. Звичайно, опосередковано це стимулювало розвиток будівельної індустрії, будівельної галузі.

Чи є дійсно підстави у НБУ для оптимізму, коли вони кажуть, що збільшення кількості споживчих кредитів призведе до зростання кількості й інших кредитів? Яким чином?

— Давайте не забувати, що свого часу, власне, стрімкий ріст споживчого кредитування призвів до кризи. От цю тезу потрібно не забувати. Тому я, звичайно, завжди на боці НБУ, котрий в будь-яких показниках висловлює певний оптимізм, з точки зору розвитку і відновлення та виходу з кризи. Тут я, звичайно, за. Але я кажу, що наразі потрібно говорити зовсім про іншу тематику — про відновлення кредитування реального сектору економіки.

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