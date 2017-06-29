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    Сицилийская мафия уезжает из Италии из-за экономического кризиса

    (обновлено: )15911
    По информации СМИ, мафиозные кланы Сицилии, столкнувшиеся с финансовыми проблемами в Италии, "мигрируют" в более благополучные регионы Германии.
    Коллаж: авто итальянских карабинеров и фото задержанного мафиози
    La Cnews 24

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Сицилийская мафия на фоне ухудшения экономической ситуации на юге Европы ищет коммерческие возможности в Германии, сообщает газета Guardian.

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    Издание ознакомилось с результатами масштабной операции по борьбе с наркотиками на юго-западе Германии. В ходе операции выяснилось, что мафиозные кланы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами в Италии, перемещаются в более благополучные регионы Германии.

    Сицилийский рынок строительства является одной из важнейших сфер бизнеса мафии. По данным итальянских властей, этот сектор пострадал от экономического кризиса сильнее всего: с 2007 года доходы в сфере строительства сократились на 90%.

    "Итальянская мафия инвестирует в Германию в последние годы. Как и другие законные компании в Европе, они нашли очень выгодные возможности для бизнеса здесь", — цитирует издание главу итальянской финансовой полиции на Сицилии.

    Как сообщается, 21 июня в ходе совместной операции итальянской финансовой полиции и немецкого департамента уголовного розыска на юго-западе Германии были задержаны 19 предположительных наркоторговцев. По данным следствия, преступники работали в Германии по заказу семьи Мондино — сицилийской мафиозной группировки.

    По данным газеты, мафия работала в земле Баден-Вюртемберг на границе с Францией и Швейцарией. Эта немецкая земля считается одной из самых богатых административных единиц страны. На этой территории также находится самая многочисленная итальянская община, образовавшаяся в 50-70-х годах прошлого века.

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