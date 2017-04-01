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    Зарубежье

    Кукловоды. Как китайская мафия контролирует акции протеста во Франции

    (обновлено: )97
    Китайская мафия известна, она очень сильна: будь то в Китае, на Дальнем Востоке или за границей, например во Франции, считает Ален Родье, замдиректора Французского центра исследований в области разведки.
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    После гибели гражданина Китая Шайо Лиу (Shaoyao Liu) в  воскресенье, 25 марта, в Париже активизируется китайская диаспора. После спонтанной демонстрации, в которой участвовало не больше ста человек вечером того же дня, когда был убит отец семейства, движение протестов расширилось и стало более организованным. Однако французская контрразведка считает, эти акции протеста  не так спонтанны, как кажутся. 

    В докладе Главного управления внутренней безопасности, цитируемого газетой Le Parisien сказано, что китайская мафия контролирует волну протестов, последовавших за гибелью отца семейства Ли Шайо, убитого полицейским французской полиции по борьбе с преступностью.

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    Главное управление внутренней безопасности пишет: "китайская мафия контролирует акции, связанные с гибелью Ли Шайо и участвует в насилии, которым они сопровождаются". Вероятно, по этой причине Пекин поспешил отреагировать, чтобы не предоставлять мафии свободу действий. Существует своего рода конкуренция между мафиозными сетями и китайскими властями: и те, и другие стараются взять под свой контроль китайскую диаспору. Но это движение скорее независимо.

    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    REUTERS Charles Platiau
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    Каково влияние мафии на китайскую диаспору во Франции? Sputnik задал этот вопрос Алену Родье, заместителю директора Французского центра исследований в области разведки.

    — Хочу, прежде всего, выразить удивление, что доклад, который должен быть конфиденциальным, появился в прессе. Что-то не так в нашей демократии, если в прессе оказываются данные, которых там не должно быть.

    Если то, что говорится в докладе, правда, меня это не удивляет. Китайская мафия известна, она очень сильна: будь то в Китае, на Дальнем Востоке или за границей. Это организации, у которых много денег и которые живо интересуются зарубежными диаспорами: китайскими и азиатскими вообще. Во Франции, в частности, они очень активны.

    Борьба китайских властей с этими триадами – на мой взгляд, это хорошо, потому что слишком долго наблюдалось попустительство, по крайней мере, со стороны местных властей. То, что китайские власти отныне открыто борются с этой преступностью – это замечательно. Меня не слишком удивляет,  что недавние акции протеста в той или иной степени срежиссированы этими триадами.

    Ясно, что эти акты насилия происходят под руководством этих организаций, пытающихся взять диаспору под свой контроль.

    В чем интерес Мафии?

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    — Китайская диаспора до настоящего момента была достаточно сдержанна и не создавала серьезных проблем, связанных с безопасностью, и власти терпимо относились к тому, что могло произойти.

    Привлечение внимания властей, несомненно, приведёт к более жесткой реакции с их стороны и может негативно сказаться на деловых отношениях.

    Почему мафия хочет контролировать китайскую диаспору?

    — Я считаю, что власти Китая, действительно, решили теперь бороться с организованной преступностью, чего раньше не происходило.  

    От этого прежде всего страдают китайские диаспоры, они буквально подвергаются рэкету, а то доходит и до подневольного труда.

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