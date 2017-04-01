Кукловоды. Как китайская мафия контролирует акции протеста во Франции

РИА Новости Украина

После гибели гражданина Китая Шайо Лиу (Shaoyao Liu) в воскресенье, 25 марта, в Париже активизируется китайская диаспора. После спонтанной демонстрации, в которой участвовало не больше ста человек вечером того же дня, когда был убит отец семейства, движение протестов расширилось и стало более организованным. Однако французская контрразведка считает, эти акции протеста не так спонтанны, как кажутся.

В докладе Главного управления внутренней безопасности, цитируемого газетой Le Parisien сказано, что китайская мафия контролирует волну протестов, последовавших за гибелью отца семейства Ли Шайо, убитого полицейским французской полиции по борьбе с преступностью.

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Главное управление внутренней безопасности пишет: "китайская мафия контролирует акции, связанные с гибелью Ли Шайо и участвует в насилии, которым они сопровождаются". Вероятно, по этой причине Пекин поспешил отреагировать, чтобы не предоставлять мафии свободу действий. Существует своего рода конкуренция между мафиозными сетями и китайскими властями: и те, и другие стараются взять под свой контроль китайскую диаспору. Но это движение скорее независимо.

Каково влияние мафии на китайскую диаспору во Франции? Sputnik задал этот вопрос Алену Родье, заместителю директора Французского центра исследований в области разведки.

— Хочу, прежде всего, выразить удивление, что доклад, который должен быть конфиденциальным, появился в прессе. Что-то не так в нашей демократии, если в прессе оказываются данные, которых там не должно быть.

Если то, что говорится в докладе, правда, меня это не удивляет. Китайская мафия известна, она очень сильна: будь то в Китае, на Дальнем Востоке или за границей. Это организации, у которых много денег и которые живо интересуются зарубежными диаспорами: китайскими и азиатскими вообще. Во Франции, в частности, они очень активны.

Борьба китайских властей с этими триадами – на мой взгляд, это хорошо, потому что слишком долго наблюдалось попустительство, по крайней мере, со стороны местных властей. То, что китайские власти отныне открыто борются с этой преступностью – это замечательно. Меня не слишком удивляет, что недавние акции протеста в той или иной степени срежиссированы этими триадами.

Ясно, что эти акты насилия происходят под руководством этих организаций, пытающихся взять диаспору под свой контроль.

В чем интерес Мафии?

— Китайская диаспора до настоящего момента была достаточно сдержанна и не создавала серьезных проблем, связанных с безопасностью, и власти терпимо относились к тому, что могло произойти.

Привлечение внимания властей, несомненно, приведёт к более жесткой реакции с их стороны и может негативно сказаться на деловых отношениях.

Почему мафия хочет контролировать китайскую диаспору?

— Я считаю, что власти Китая, действительно, решили теперь бороться с организованной преступностью, чего раньше не происходило.

От этого прежде всего страдают китайские диаспоры, они буквально подвергаются рэкету, а то доходит и до подневольного труда.