В Раде ругаются из-за мусорного кризиса, но конструктива нет – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер Владимир Гройсман обратился к местному самоуправлению с просьбой помочь с приемом львовского мусора, но в случае, если будет просьба мэра Львова Андрея Садового.

На прошлой неделе премьер уже упрекал мэра Львова, что он за 11 лет управления городом не смог построить мусороперерабатывающий завод. По информации Львовского горсовета, на сегодняшний день в городе собралось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

Председатель парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк, который объявил голодовку возле Администрации президента пообещал её продолжить, пока не будет решена проблема с мусором. Ранее он отмечал, что для решения мусорной блокады Львова власти должны выделить новую площадку для полигона бытовых отходов.

Депутат от БПП Оксана Юринец напомнила, что решение проблемы с мусором было одним из предвыборных обещаний мэра Львова.

Подробнее о мнениях депутатов касательно темы львовского мусора сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заяви щодо львівського сміття сьогодні лунали від нардепів?

– Як це доволі часто буває в українській політиці, окрім риторики, заяв та звинувачень, немає мови на рівні якихось аргументованих пропозицій вирішити сьогодні сміттєву проблему Львова.

Нардеп від БПП Оксана Юринець розпочала сьогодні сесійний день з заяви, з заклику до Андрія Садового йти у відставку. Стало відразу зрозуміло, що протягом цієї години, коли фракції обмінюються політичними заявами, спокою не буде і що тема львівського сміття буде домінуючою.

Нардеп Ірина Подоляк від фракції "Самопоміч" загалом розказала доволі сльозливу історію, звертаючись до депутатів, що її матір приїжджаючи до доньки, забирає з собою пакет зі сміттям, вивозить кудись зі Львова взагалі і говорить про те, що їй, матері Ірини Подоляк, зрозуміло зараз остаточно, що ніхто, жодна влада в Україні допомагати Львову вирішити проблему зі сміттям не буде.

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Так само включився в обговорення теми сміття у Львові і Сергій Соболєв від фракції "Батьківщина". Говорив він на цю тему надто вже емоційно. Час від часу його голос зривався просто на крик. Соболєв заявив про те, що зараз всі парламентарі є свідками політичних репресій і проти опозиції в українській політиці.

Так само як зараз тривають репресії проти партії та фракції "Самопоміч", так само репресії якийсь час тому розпочалися проти лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Він нагадав, що років десять тому, коли Тимошенко була прем'єром, вона успішно доволі розв'язала проблему кризи води у місті Львові. І відразу ж Соболєв заявив про те, що Кабміну на чолі з Гройсманом, по-перше, слід було б створити комісію, яка повинна займатися і знайти вирішення питання, як саме Львову розв'язати питання зі сміттям. Так само Соболєв заявив, що ті, хто зараз загалом створюють так звані репресії проти політичної опозиції в Україні, свого часу обслуговували владу Віктора Януковича.

Чи була реакція фракції БПП?

– Після того, очевидно, що все-таки не витримали нерви і у провладної фракції БПП. З окремою заявою на парламентську трибуну вийшла Ірина Луценко.

По-перше, вона заявила, що внаслідок проведеної реформи децентралізації абсолютно всі повноваження для того, аби впливати на сміттєву кризу у Львові є в руках львівського міського голови Андрія Садового.

По-друге, на депозитних рахунках у Львова є більше ніж 700 мільйонів гривень, міський голова має всі повноваження розпоряджатися тими коштами, але замість того, щоб використовувати ці кошти на будівництво сміттєпереробного заводу, натомість Садовий змушує свого заступника голодувати — буквально так говорила Ірина Луценко. І це в той час, коли президента немає в країні.

Якби президент був би змушений займатися проблемою вивезення сміття, то у нього не було б часу займатися будь-якими реформами, наприклад, реформою армії, укріпленням боєздатності української армії, проведенням реформ в сфері охорони здоров'я, боротьбою з корупцією. Загалом Андрій Садовий повинен зараз публічно звітувати щодо ситуації, яка склалася у Львові зі сміттям.

Є якась реакція депутатів на голодування Березюка? Оксана Сироїд офіційно доєдналася до голодування. Чи планує вона ночувати поряд з АП?

– Поки таких детальних заяв щодо того, як саме Сироїд планує подальший свій парламентський день провести, в якому форматі, преса детальної інформації ще не має.

Після заяви про те, що віце-спікер ВРУ Оксана Сироїд приєдналася до голодування, сама вона провела хвилин десять на своєму робочому місці буквально як на ножах. Видно було, що Оксана Сироїд дуже нервує. Вона сьогодні вдягнена сіру спортивну футболку з написом "No pain — no power".

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Після того, коли Оксана Сироїд заявила, що приєднується до голодування на знак солідарності з Олегом Березюком. Вона ще хвилин десять спершу збирала всі свої речі: планшет, мобільні телефони, склала до червоної сумки і вже збиралася виходити, коли голова ВРУ Андрій Парубій зупинив її, попросив залишитися ще на кілька хвилин та підмінити його. Після того Парубій вийшов зі свого робочого місця, передав засідання сесії Оксані Сироїд, орієнтовно ще 15-20 хвилин Оксана Сироїд вела засідання, врешті після повернення Парубія вона встала і вийшла.

Ранее директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.

А директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.