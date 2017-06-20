Львов: в мусорном кризисе горожане винят мэра Садового – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Ситуация с мусором во Львове приобретает угрожающий характер. С повышением температуры и накоплением органических отходов во львовских мусорных контейнерах во много раз возрастает риск вспышек кишечных инфекций. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

В связи с такой угрозой Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова повторно попросила президента и Кабинет министров ввести в городе режим чрезвычайного экологического состояния.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против так называемой "мусорной блокады". На сайте горсовета сообщается, что во Львове не знают куда вывезти 8,5 тысячи тонн мусора.

Владимир Гройсман попросил представителей местного самоуправления помочь в решении этого вопроса, однако пока неизвестно, просил ли Андрей Садовый у кого-то помощи и кто откликнулся на его просьбу.

О ситуации с мусором во Львове сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ульяна Гаврилюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка зараз ситуація у Львові?

– Сморід є, але лише в місцях поблизу смітників, які знаходяться біля будинків.

Все інше – ситуація і справді, є не з найкращих і вона з кожним днем стає все гірше. В мерії вже обіцяли звернутись в прокуратуру. В понеділок відбулося засідання активістів громадських організацій, які прийшли зі своїми запитаннями, на які, мені здається, має бути якась логічна відповідь у влади. Але, на жаль, цього не відбувається.

Міський голова віднікується, що жодне місто України не згодне приймати львівське сміття. Хоча особисто я вже, якщо маю правдиву інформацію, Київ вже двічі пропонував брати львівське сміття і привозити на свої сміттєпереробні заводи. Лише місто, єдине, не буде виплачувати жодних компенсацій за це, хоча, наскільки мені відомо, Львів відмовився від таких умов.

facebook.com/podvirnyy Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек

Сьогодні ситуація така, що, можливо, львів'яни терплять, але рано чи пізно цей терпець має увірватись. Львівяни збираються і подекуди і організовують такі толоки. Це все сміття біля баків, яке вже не вивозилось тижнями, вони беруть самі і збирають в сміттєві пакети.

І так, можливо, воно хоч трохи скоротить, я не знаю, відстань смороду до центру і до інших житлових будинків. Але наразі ситуація така, що лише за сьогодні з 400 баків було вивезено сміття, а їх більше тисячі.

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Кого конкретно в цій проблемі звинувачують жителі міста?

– Мера міста, але це не буде голослівно. Перекладається зараз відповідальність з одного на іншого. Андрій Садовий говорить, що винна влада України, тобто має якось вирішити і допомогти в цьому питанні. А от львів'яни вважають, що це є все таки завданням самого Андрія Садового. Він має вирішити цю проблему.

Є якісь варіанти вирішення цієї проблеми?

– Жодних варіантів вирішення цього питання немає. Сьогодні засідала ця комісія. Є маса запитань, тобто чому не вивозиться сміття, сміттєпереробні заводи якихось інших міст як варіант. Тобто працівники, які складають і вивозять сміття, отримують зарплату так само рік.

Машини стоять, паливо, гроші виділяються, але сміття залишається на місцях. Чому така ситуація, наразі невідомо.

Містяни планують якось діяти?

– Були такі думки. Казали, що потрібно це сміття привезти під дім Андрія Садового, але чомусь, мене дивує, чому ще ніхто до такого не додумався і так і не вчинив.

Кожний день був минулого тижня загадкою, яка вулиця наступна перекриється. Тобто люди вже якісь мінімальні незручності через це відчувають, тому що хтось добирається на роботу через затори.

Хто перекриває?

– Жителі будинків біля яких знаходяться сміттєві баки перекривають дороги. ОСББ збираються, в крайньому разі. Якщо це будинки належать до ЖЕКів, то люди між собою один з одним, тому що це вже переходить до таких крайнощів, тобто кишкові інфекції.

Є така навіть думка, кому вигідне львівське сміття? Всі ходять між собою і сміються, тобто це голубам, щурам, мишам, кишковим інфекціям і мухам. Це, як би сумно не звучало, Львів – досить близький до такого.

Зараз розпочав голодування Олег Березюк. Чи є якась реакція на його акцію?

– Це досить дивна його заява. Я б сказала, він вважає, що львів'яни є толерантні, терпеливі до влади і, прикриваючись цим, він мені здається, захищає Андрія Садового. Тобто ми терпимо, але, власне, проблему мав би він допомогти вирішити, в тому числі, якось, принаймі, сприяти цьому. Але голодуванням, я не знаю, чи він щось допоможе.

Наразі просто думки: голодує, то хай голодує. Це його рішення, значить, по-іншому він поступити не може.

Чи є якісь поради від МНС, від міської влади, як поводитись, аби уникнути загрози інфекційних хвороб?

– Такі заяви і поради були вже давно. Це вже не дивує нікого. Радять не відкривати вікна, можливо, вологі ганчірки на вікна повісити, старатись мити руки, дезінфікацію робити.

Зараз громадські активісти роздають різноманітні сміттєві пакети, рукавиці тим, хто хоче долучитись, щоб прибрати це сміття біля свого будинку. А все інше наразі – це голослівні заяви. Тобто жодного такого, щоб хтось допоміг, поки львів'яни не стали і не почали прибирати.

Ранее директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.

А директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.