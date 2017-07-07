Украина: взрывы внутри, опасность снаружи. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Генпрокурор Юрий Луценко провалил "домашную работу" по подготовке постановлений по снятию неприкосновенности с народных депутатов; главный зритель антикоррупционной борьбы в Украине — США, война за "Приват" может взорвать ситуацию в стране — и экономически, и политически, а Украина перестала быть субъектом, потому что украинская повестка обсуждается без Украины. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Депутат с депутата неприкосновенность не снимет

Уходящая неделя для украинского парламента была во многом подготовительной, отметил политолог Кирилл Молчанов, а следующая неделя будет последней пленарной перед летними каникулами: в частности, депутаты должны голосовать за медицинскую и пенсионную реформы.

Главным событием недели эксперт назвал "походы" генерального прокурора Юрия Луценко в комитеты Верховной Рады, где глава ГПУ пытался снять неприкосновенность сразу с нескольких депутатов. По мнению Молчанова, "домашнее задание", подготовку Луценко провалил, из-за чего получал отказы.

"Понятно было, что вряд ли снимут неприкосновенность с депутатов коалиции, поскольку там действуют по принципу — "Ворон ворону глаз не выклюет", — подчеркнул политолог.

Впрочем, есть еще один момент: многие депутаты понимают, что если снимут неприкосновенность с кого-то из их коллег, могут потом прийти и за ними, добавил эксперт.

Он сообщил, что в ГПУ собираются продолжать обращаться за снятием неприкосновенности, но "дальше — ряд депутатов из "Оппозиционного блока", из-за чего процесс может превратиться в травлю оппозиции и давление на политических оппонентов.

РИА Новости Украина политолог Кирилл Молчанов

Также Молчанов уверен, что публичная активизация борьбы с коррупцией связана с предстоящим визитом в Киев госсекретаря США Рекса Тиллерсона: "мы видели неоднократные заявления со стороны американских партнеров, что их крайне не удовлетворяет процесс борьбы с коррупцией в Украине", и теперь Тиллерсону хотят показать, что в Украине борются с коррупцией.

Выгоды Банковой от "депутатского шоу"

С такой позицией согласен политолог Алексей Якубин. Он считает, что "спектакль" со снятием/неснятием неприкосновенности готовится не только для украинской, но и для американской кухни.

"Это попытка со стороны команды президента снять с себя часть ответственности за торможение антикоррупционных расследований", — заявил эксперт.

Также украинская власть опосредованно отвечает на часть вопросов, которые Порошенко задают во время его визитов в Вашингтон, добавил Якубин: "вопрос коррупции действительно стоял, несколько раз его поднимали". Буквально сразу же после встречи Порошенко с Трампом появились представления на депутатов Полякова и Розенблата.

РИА Новости Украина Константин Гришин Политолог Алексей Якубин

"Это попытка показать, что мы боремся с коррупцией даже в кругу "своих", ответить Вашингтону на упреки в отсутствии борьбы с коррупцией", — подчеркнул политолог.

Кроме этого, Банковая решает еще несколько своих задач, добавил он: в окружении президента пытаются обвинить в вялости в борьбе с коррупцией "Народный фронт", поскольку большинство в регламентном комитете — именно у этой политсилы. Кроме того, в АП пытаются показать США, что антикоррупционные органы — НАБУ, САП, которые готовили большинство представлений и на которые возлагались большие надежды, — работают недостаточно эффективно.

И еше один момент, который озвучил Якубин: Банковая хочет показать, что парламент — автономен, и когда Запад спрашивает, почему ВР не может проголосовать за нужные для «Минска» закона, Порошенко может ответить, что депутаты ему не подконтрольны, они автономны.

А политолог Александра Решмедилова отметила, что важным становится вопрос — затронет ли активность генпрокурора и антикоррупционных органов другие оппозиционные силы — "Самопомич", "Батькивщину". Если да, это дело заиграет новыми красками.

В то же время, эксперт уверена: есть опасность, что на следующей неделе антикоррупционная борьба захлестнет парламент и на другие важнейшие вопросы у парламентариев просто не хватит времени.

"ПриватБанк" может вернуться к Коломойскому

Другой важной и громкой недели стала продолжающаяся борьба вокруг "ПриватБанка". Кирилл Молчанов напомнил, что его с помпой национализировали, все это подавалось обществу как — "государство спасает, по сути, ключевой банк в системе Украины, системообразующий, где находится около 40% всех зарплат, пенсий, зарплат бюджетников…".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

"А сейчас видим, что все было не так гладко, как нам рассказывали. Есть много вопросов, куда прошлые собственники вывели около 145 миллиардов гривен, которые пришлось "затыкать" за счет рядовых налогоплательщиков", — сообщил эксперт.

Он рассказал, что за это время некоторые миноритарные акционеры, например братья Суркисы, уже отсудили у государства около 300 миллионов гривен.

"Есть большая вероятность, что все это закончится тем, что Коломойский с его армией адвокатов может отменить эту национализацию и полностью докапитализированный банк может опять вернуться к его предыдущим собственникам. Такой грандиозной аферы я бы не исключал, потому что есть много вопросов к самой процедуре приватизации", — заявил Молчанов, добавив, что "эпопея будет длинной".

"Странная война" между Коломойским и Порошенко

Говоря о ситуации вокруг "Привата", Алексей Якубин вспомнил о Первой мировой войне, когда ряд стран объявили войну, но не начали активных боевых действий. В истории этот период известен как "странная война".

"Вокруг "Приват" идет ситуация странной войны. Потому что ситуация зашла в тупик. 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников ПриватБанка, а это немало — называются суммы от 20 до 150 млрд гривен. Колоссальная сумма. В переговорах консенсуса не достигли. И мы видим, что на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка", — подчеркнул эксперт.

Теперь же главный вопрос, по его мнению, сколько сохранится перемирие между Коломойским и Порошенко.

"Ситуация с "ПриватБанком" — действительно взрывоопасна для некого консенсуса, который существовал между ними. Порошенко был бы даже рад на некоторое время закрыть глаза на эти долги, но есть еще смотрящий от Запада, от Европейского банка реконструкции и развития, от МВФ. Потому, получается, фактор Запада не дает возможности Порошенко закрыть глаза на этот конфликт и отложить его по времени", — сказал Якубин.

"Приват" затормозил транш МВФ

Также на уходящей неделе фактически началось разворачивание будущей возможной судебной войны между Коломойским и государством, сообщил политолог. По его информации, именно из-за невозвращения долгов, их нереструктуризации МВФ отложил выделение очередного транша Украине.

"В МВФ посчитали, что пока не будет ясности с выделенными "Привату" деньгами, а часть из них — кредитные, до тех пор транша не будет", — подчеркнул Якубин, добавив, что ситуация с "Приватом" — взрывоопасна.

Пока, уверен политолог, мы видим только начало этой борьбы, но стороны уже начинают готовиться к более активной фазе войны.

"И тот же Коломойский пытается обезопасить часть активов, которые у него есть. (…) В "1+1 медиа" Коломойский передал часть акций журналистам канала и продюсерам. И это не просто так. Коломойский понимает, что влияние Банковой будет направлено на то, чтобы вернуть часть активов, (которые указаны как залог за кредиты "Привата"), в собственность государства. И в дальнейшем — получить контроль над активами Коломойского. И один из главных активов — "1+1 медиа", — сообщил Якубин.

По его словам, у президента Порошенко — большой интерес к медийным активам, "тем более, в виду президентских выборов в 2019 году", и ситуация с 1+1 показывает, что "Коломойский готов к затяжной войне, он понимает, что власть будет пытаться взять контроль над каналом". В целом, прогнозирует политолог, нас ждет горячая судебная война.

Парламентский ступор — голосов нет

Перенос транша в 1,9 миллиарда долларов для Украины от МВФ говорит о том, что Фонд больше не собирается выдавать кредиты и транши авансом, уверен Кирилл Молчанов.

"Транш завис и есть четкое требование, чтоюы перед его предоставлением парламент принял пенсионную и земельную реформу. Но сейчас в парламенте под это нет большинства голосов, потому что депутаты, особенно мажоритарщики, будут избираться, ездить на свои округа (а подобные голосования могут сильно ударить по уровня поддержки депутатов — Ред.)", — рассказал эксперт.

Есть большая вероятность, что с провалом пенсионной реформы мы погрузимся в очень глубокий политический кризис, прогнозирует политолог, и "уже осенью досрочные парламентские выборы могут казаться возможными".

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К нам едет Тиллерсон: чего ждать

В воскресенье в Украину должен прибыть госсекретарь США Рекс Тиллерсон: как сообщается, он донесет до украинской власти решения, которые примут во время саммита G20 президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.

Алексей Якубин считает, что в целом предпримут попытку актуализировать "Минск", выполнять соглашения, но "если говорить об украинской политике, Украина перестала быть субъектом, потому что украинская повестка обсуждается без Украины".

А Александра Решмедилова отметила, что активная имитация борьбы с коррупцией в стране резко активизировалась после визита Порошенко в Вашингтон и заграничной поездки спикера ВР Парубия - "это говорит о том, что США настоятельно рекомендовали "немножко побороться с коррупцией", а в Украине теперь показывают, что борьба с коррупцией — едва ли не топ-тема в стране.