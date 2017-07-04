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    Политика

    Успеть за два часа. Анонсирована встреча Тиллерсона с Порошенко в Киеве

    (обновлено: )51912
    По данным украинских СМИ, визит государственного секретаря США будет кратким и продлится 2-2,5 часа. Во время поездки запланирована встреча с президентом Петром Порошенко.
    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время короткого визита в Украину проведет встречу с президентом страны Петром Порошенко, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на свои источники.

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    Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа.

    "Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Украину состоится 9 июля. Во время визита запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", — говорится в сообщении агентства.

    Ранее президент Украины сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после поездки Порошенко Вашингтон.

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    Также в этом месяце в Киеве ждут с визитами генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, украинский президент ранее анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

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