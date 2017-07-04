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04.07.201720:29
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    Экономика

    МВФ отложил выделение транша Украине

    (обновлено: )12320
    Причина решения МВФ по переносу выделения транша в том, что парламент Украины не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд решил повременить с выделением пятого транша Украине до конца текущего года, пишет Bloomberg.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    Как стало известно, причина такого решения в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. 

    Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

    "Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", — сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

    Сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

    Напомним, ранее в Минфине рассказали, как Украина погасит 14 млрд долларов долга в течение трех лет. По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина планирует обеспечить выплаты по этому долгу в 2017-2019 годах за счет выхода на международные рынки заимствований. Причем 11 млрд долларов нужно будет выплатить из госбюджета. Однако, добавил Данилюк, это станет возможным после получения очередного кредитного транша МВФ.

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