МВФ отложил выделение транша Украине

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд решил повременить с выделением пятого транша Украине до конца текущего года, пишет Bloomberg.

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Как стало известно, причина такого решения в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы.

Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", — сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

Напомним, ранее в Минфине рассказали, как Украина погасит 14 млрд долларов долга в течение трех лет. По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина планирует обеспечить выплаты по этому долгу в 2017-2019 годах за счет выхода на международные рынки заимствований. Причем 11 млрд долларов нужно будет выплатить из госбюджета. Однако, добавил Данилюк, это станет возможным после получения очередного кредитного транша МВФ.