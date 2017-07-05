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    Зачем госсекретарь США Тиллерсон посетит Украину. Мнение Погребинского

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    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа (19)

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в Киев, чтобы пояснить, о чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин по украинской проблеме, считает политолог Михаил Погребинский.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Целью визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину, скорее всего, будет доведение до киевских властей результатов предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе выхода из украинского кризиса, заявил во вторник РИА Новости политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Президент Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Сайт президента Украины
    Успеть за два часа. Анонсирована встреча Тиллерсона с Порошенко в Киеве

    "Я думаю, что этот визит для того, чтобы пояснить, о чем говорили, о чем договорились Трамп и Путин по украинской проблеме. Поскольку он будет вслед за разговором Трампа и Путина, есть большая вероятность, что надо как-то объяснить, какая ситуация после этого разговора для Украины складывается", — считает Погребинский.

    Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко примет в Киеве 9 июля госсекретаря США Тиллерсона для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    "Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Украину состоится 9 июля. Во время визита запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко", – говорится в сообщении агентства УНН. 

    Прежде Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наработки" после поездки Порошенко в Вашингтон.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Чуть позже Белый дом подтвердил, что президенты РФ и США встретятся 7 июля.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что если Трамп и Путин все же ударят по рукам в Гамбурге и положат старт "Большой сделке", то Тиллерсону необходимо будет лично дать "пинок" Порошенко для выполнения "Минска".

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    "Ведь поведение Порошенко после возвращения из Вашингтона вызывает много вопросов. В частности – выставленные нереальные условия Киевом даже для встречи в "нормандском формате". Поддержанные Макроном", – сообщил аналитик.

    По его мнению, тут возникает вопрос: “или игра Порошенко-Макрона координируется из Вашингтона, чтобы поторговаться с Кремлем и окончательно нивелировать роль Меркель, как главного "переговорщика" от Европы, или Макрон решил пошантажировать Вашингтон (дайте и мне "кусок пирога" от сделки с Путиным), а Порошенко, который не хочет "Минск" выполнять, получил возможность перед Трампом "переводить стрелки' на Макрона?".

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