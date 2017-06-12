Парубий едет в США ради ускорения интеграции Украины в НАТО

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12-16 июня посетит с визитом США, где проведет ряд встреч высокого уровня и поднимет вопрос ускорения интеграции Украины в НАТО, а также увеличения помощи Киеву в сфере безопасности, сообщает пресс-служба парламента.

"Во время пребывания в Вашингтоне глава украинского парламента планирует провести ряд встреч высокого уровня", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, программа визита предусматривает ряд встреч в палате представителей конгресса США, в частности в комитете по вопросам вооруженных сил. Планируется торжественное мероприятие в рамках украинских дней в конгрессе США. Спикер Рады также встретится с главой комитета по вопросам вооруженных сил сената США Джоном Маккейном и сопредседателем комитета по вопросам вооруженных сил сената.

В интервью парламентскому телеканалу "Рада" Парубий в пятницу заявил, что во время поездки в США планирует обсудить "широкий круг вопросов, и не только в контексте парламентского сотрудничества". По его словам, ключевой будет его встреча со спикером палаты представителей Полом Райаном.

"Мы готовим документ о сотрудничестве между нашими парламентами, но разговор будет касаться гораздо более широкого круга вопросов, чем просто межпарламентское сотрудничество. Мы должны проговорить темы, которые касаются ускорения интеграции Украины в североатлантический альянс, и об увеличении помощи Украине в сфере безопасности", — отметил он. Парубий также сообщил, что планирует пригласить Райана посетить Украину, в том числе в Донбасс.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В четверг Рада приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".