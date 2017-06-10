Стук в закрытую дверь. Рада высказалась "за" НАТО

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Зачем Альянсу Украина?

Верховная Рада 276 голосами "за" приняла закон № 6470, который вносит изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" и закрепляет право страны в будущем стать членом НАТО.

Безусловно, это шаг вперед в деле интеграции Украины в Альянс. Однако это шаг к закрытой двери, причем, закрытой накрепко.

"Украинское руководство еще живет в мире иллюзий и прошлых реалий. Они думают, чтобы вступить — надо написать очередную челобитную в штаб-квартиру НАТО, а копию — в Вашингтон. Там в штаб-квартире напишут — принять или удовлетворить просьбу", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Проблема для Киева в том, что помимо Прибалтики и Польши в НАТО есть многие другие страны, которые категорически против вступления Украины. Есть и генсек Йенс Столтенберг, который дипломатично говорит о том, что прием Киева в Альянс произойдет "очень нескоро".

Причина такого скепсиса очень проста – государства-члены НАТО не хотят принимать в свой состав нестабильную (во всех смыслах) страну, имеющую территориальные проблемы с Россией. Ведь если после приема Украины в Альянс в Киеве примут решение отправить войска в Крым, то все НАТО окажется перед выбором: либо воевать с Россией, либо отказываться от этой войны, тем самым создавая прецедент отказа от защиты своего члена (с точки зрения Запада нападение Украины на российский Крым будет рассматриваться как защита украинской территории).

Такие проблемы Альянсу ни к чему, и даже слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что НАТО является единственной организацией, способной остановить российскую агрессию, западные страны не вдохновляют. Идущую в стране гражданскую войну способна остановить лишь украинская власть, например, через полное выполнение Минских соглашений. Поэтому Альянс будет просто отказываться от принятия Украины, аргументируя свою позицию собственными нормами.

Читайте также: Турецкий политолог о природе давления Трампа на страны НАТО

"Никто не будет даже рассматривать нашу заявку, потому что по уставу Североатлантического альянса, когда у страны есть военный конфликт, ее в НАТО никто не принимает", — поясняет лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко. Да и вообще, что может Украина предложить Альянсу взамен тех рисков, которые возникнут при ее принятии? Слова Парубия о том, что "вступление Украины в НАТО одинаково важно как для Украины, так и для Альянса", потому что "за последние годы украинская армия стала одной из наиболее боеспособных и эффективных армий на европейском континенте", вызовут у Европы, мягко говоря, недоумение.

Ни к чему странам Запада и обострение конфликта с Москвой – здесь и сейчас. Поэтому они в принципе не поддерживают евроатлантические устремления Украины, не дают ей даже шанса на скорую интеграцию в ЕС и НАТО (понимая, что какие-то словесные гарантии или обещания приведут как к радикализации линии Киева, так и к более жесткой позиции Москвы по украинскому вопросу). Максимум на что может рассчитывать Киев – это на слова "Альянс выступает за продолжение укрепления нашего партнерства с Украиной, будет оказывать ей практическую и политическую поддержку", сказанные Столтенбергом. Эти слова бесплатны, аморфны, и ни разу не похожи на заявления, которые делались на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году в отношении Украины и Грузии (и которые, по мнению многих экспертов, стали одной из причин радикального решения Саакашвили вторгнуться в Южную Осетию в 2008 году)

Популизма ради

Конечно, депутаты Рады понимают, что дверь закрыта. Тогда зачем они принимали это решение? Причины просты, и носят символический характер.

Во-первых, на фоне инертной позиции Запада нынешняя украинская власть должна хотя бы симулировать евроатлантическую активность (безвиз – это, конечно, хорошо, но вряд ли люди готовы ждать еще одного шажка в Европу следующие три года).

Теперь на Банковой уверяют, что в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего сближения Украины и НАТО. По словам заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, в июле Столтенберг приедет на Незалежную, а в сентябре Петр Порошенко "конкретизирует направление нашего дальнейшего сотрудничества" с НАТО. А пока можно придумывать какие-то новые термины для демонстрации сближения – например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что Украина является "восточным флангом НАТО". Реакцию Запада на эти заявления (наподобие слов директора Разведуправления Минобороны США Винсента Стюарта, заявившего, что он не слышал о каком-то американо-украинском союзе) в Киеве будут пропускать мимо ушей, как любой верующий не слышит и отвергает то, что не соответствует его вере.

Во-вторых, Раде проще принимать такие символические проекты, чем решать реальные проблемы. "Любые серьезное люди, принимая такое решение, должны, прежде всего, консультироваться с партнерами… Это решение насмешит многих на Западе. Оно ничего не меняет, его цель — просто имитировать деятельность парламента и отвлекать внимание общества от других насущных проблем, например, от отсутствия горячей воды, или наличия коррупции, или от негативного социального эффекта от реформ", - уверен украинский политолог Руслан Бортник.

"В ситуации, когда народ страдает от социальных проблем, парламент должен сконцентрироваться на решении вопросов, которые консолидируют общество и поддерживают экономику, дают возможность создавать рабочие места. Вместо этого сегодня мы в очередной раз стали свидетелями голосования за идеологическую вещь", — говорит Юрий Бойко.

Только хуже

Проблема в том, что нынешнее популистское решение не только не решает реальных проблем Украины, но и обостряет уже существующие. Например, усугубляет раскол в обществе. Да, опросы показывают, что против вступления в Альянс выступает менее половины украинцев, однако, если смотреть в географическом плане, то противников большинство именно в юго-восточных регионах страны, которые нынешняя власть, исповедующая галичанскую националистическую идеологию, вроде-как должна интегрировать. И это уже не говоря о том, что интеграция в НАТО вообще несовместима с идеей реинтеграции Донбасса.

Поэтому сложно спорить с украинским политиком Виктором Медведчуком, уверяющим, что "голосование в ВР за "закон раскола и противостояния" (иначе его и не назовешь) является преступлением против Украинского народа, против национальной безопасности Украины".

По сути же украинское общество и элиты должны решить, какое поведение страны в вопросе НАТО обеспечит ей наибольшую безопасность. Напомним, что в перечне вариантов нет вступления Украины в Альянс (что, понятно, обеспечит стопроцентные, ядерные гарантии того, что на Киев никто не нападет). Выбор идет между декларируемым вступлением в Альянс, двери которого закрыты, и отказом от вступления с параллельным провозглашением внеблокового статуса. Львиная доля представителей нынешней украинской власти уверяют, что первый вариант однозначно лучше, и вообще он "в условиях российской агрессии" безальтернативен. "Путь в НАТО – это путь к самостийности и независимости", — уверяет Олег Березюк из "Самопомощи".

Однако на деле этим путем является второй вариант, ведь именно он сочетает в себе нормальные рабочие отношения с Европой и параллельно шанс на наличие рабочих контактов с Москвой – то есть возможность политического маневра между центрами силы, который необходим для поддержания независимости буферного государства от каких-либо центров силы. Проблема только в том, что постмайданной украинской власти не нужна реально независимая Украина.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.