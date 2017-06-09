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    Как в армии НАТО: в Украине введут новые воинские звания

    (обновлено: )85417
    В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих".
    Военные учения. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Министерство обороны разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО, сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

    По ее словам, сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и Кабинете министров находится 26 проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны.

    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
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    "В частности, планируется к рассмотрению в парламенте проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Он призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава", — отметила Гаврилюк.

    Она также пояснила, что это такие новые армейские воинские звания, как "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант", "главный мастер-сержант", а также корабельные воинские звания: "штаб-старшина", "мастер-старшина", "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".

    С этой целью законопроектом вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВСУ.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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