НАТО: надо или не надо?

Василий Стоякин, обозреватель

8 июня Верховная Рада приняла изменения в законы о национальной безопасности и об основах внутренней и внешней политики, которые "восстанавливают целенаправленный прагматический курс Украины на обретение членства в НАТО как стратегического внешнеполитического приоритета государства".

Искать логику в телодвижениях украинской власти – неблагодарная задача. Этот закон – яркое подтверждение такого вывода.

Законодательный аспект

Начну с констатации очевидного факта – за 26 лет существования независимой Украины всегда сохранялся курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Не был исключением также и период правления Виктора Януковича (хотя формально речь шла о внеблоковости). Тем более не было особой необходимости принимать какие-то изменения в закон сейчас.

Еще 23 декабря 2014 года уже был принят закон "об отказе Украины от осуществления политики внеблоковости". В частности, одной из основ внешней политики провозглашалось "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для обретения членства в этой организации".

Вот именно эти "критерии" и вызвали недовольство у авторов законопроекта. Критерии убрали, написали о членстве. Причем это не ошибка – экс-министр Борис Тарасюк, выступая с трибуны Рады, прямо сказал, что "наконец Верховная Рада набралась смелости для восстановления курса на членство в НАТО без каких-либо фраз, которые свидетельствуют о том, что мы должны обрести критерии для членства в НАТО".

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По сути, этим актом Рада, как раз, не усилила стремление к НАТО, а ослабила. По той очевидной причине, что решение о членстве страны в НАТО принимается самим НАТО на основании соответствия критериям членства. Впрочем, я еще при Ющенко предлагал принять законы о том, что Украина является членом ЕС и НАТО с момента их создания, а они там пусть сами разбираются, что с этим делать. Только тогда это была шутка, а сейчас – закон.

Другой момент касается закона о национальной безопасности. Авторы проекта решили дополнить формулировку действующего закона об интеграции "в евроатлантическое пространство безопасности" словами о членстве в НАТО.

В данном случае, авторов подвел не клинический идиотизм, как в предыдущем случае, а элементарная неграмотность, замеченная экспертами Главного научно-экспертного управления ВР.

Оказывается, в Европе, говоря о "пространстве безопасности", имеют в виду отсутствие противостоящих блоков и "серых зон", а также решение противоречий исключительно дипломатическими, правовыми и другими несиловыми способами. Исходя из этого, ГНЭУ делает вывод, что речь идет не о ЕС и НАТО, а об ОБСЕ.

В общем – опять мимо.

Философский аспект

Своей версией того, зачем нужен этот закон, поделилась депутат от БПП Ирина Фриз. Она назвала следующие причины:

"Первое. Политика нейтралитета оказалась не только ошибочной, но и откровенно предательской, ведь за это время был почти уничтожен наш сектор безопасности и обороны".

Разрушение сектора обороны и безопасности вообще никак не было связано с политикой нейтралитета. На протяжении всей истории независимой Украины постоянно сокращалась численность Вооруженных Сил и их финансирование. Эта тенденция была в наличии даже при Викторе Ющенко: в 2005 году ВСУ насчитывали 245 тыс. человек, а в 2009 – 204 тыс. (кстати, обратите внимание, что в условиях войны численность ВСУ лишь немного превысила показатель мирного 2005 года).

При Януковиче даже был начат поворот к полноценной военной реформе, завершен переход к профессиональной армии. Другое дело, что армия все равно оставалась не реально нужным учреждением, а просто статусной побрякушкой – есть государство, значит должна быть и армия.

Стало ли в Украине безопаснее в результате отказа от "предательского" курса судите сами.

"Во-вторых, стандарты НАТО – это не только высокая боеспособность собственных войск, но и иная этика, культура отношений военных и гражданских".

Только один аспект – в соответствии с законами Украины ВСУ не могут принимать участие в АТО. А они – принимают. Вопрос на засыпку – предпримут ли парламентарии, президент и правительство какие-то меры для того, чтобы, в обеспечение "этики и культуры" привести деятельность ВСУ на Юго-Востоке в соответствие с законодательством? Как я понял, вопрос так и не ставится…

"В-третьих, НАТО – это организация, приоритетом которой являются демократические ценности, которые на сегодняшний день защищает украинский народ".

Сейчас Украина защищает возможность не выполнять законы и не учитывать при осуществлении внешней политики мнение противников евроатлантической интеграции. Кстати, даже президент Порошенко выступает за проведение референдума о членстве Украины в НАТО… Депутаты же об этом даже не заикнулись.

"Четвертое. Членство в Альянсе – это, прежде всего, предупреждение конфликтов, сотрудничество и доверие в решение проблем безопасности".

Эти ценности требуют от Украины выполнения Минских соглашений. Украина Минские соглашения не выполняет, а сейчас и вовсе ведет наступательную операцию в Луганской области.

"Пятое. Все члены НАТО – это развитые и успешные государства".

Присоединимся к НАТИО и станем развитыми и успешными? Это вообще – диагноз.

Внешнеполитический аспект

Принятие такого закона, разумеется, ни на шаг не приближает Украину к НАТО. Просто потому, что решение о принятии Украины в НАТО принимается не в Украине.

Для того же, чтобы в НАТО всерьез задумались о приеме Украины в НАТО, необходимо несколько аспектов.

Во-первых, то, о чем говорилось в самом начале – соответствие страны критериям членства в НАТО. Украина от соответствия этим критериям как раз и отказалась. Понятно, что юридически стремление к членству предполагает соответствие критериям, но даже лишенные чувства юмора юристы из ГНЭУ намекнули на некоторую нецелесообразность изменения формулировки закона.

Во-вторых, важную роль играет степень восприятия адекватности руководства страны-кандидата – не втравит ли оно НАТО в какой-нибудь конфликт? Тут нынешнее руководство Украины вне конкурса – если уж сами депутаты прямо называют в качестве причины бегом бежать в НАТО необходимость противодействия российской агрессии… Явный сигнал НАТО, что связываться с этими людьми не стоит.

В-третьих, НАТО не связывается со странами, которые имеют нерешенные внутренние и внешние конфликты. По сути это, конечно, не совсем так. Мы помним об остроконфликтных отношениях между Грецией и Турцией, а также о конфликтах между Великобританией и Исландией (со стрельбой, между прочим). В той же Великобритании был долгоиграющий конфликт в Ольстере. В общем, тут позиция НАТО может и смягчиться. Но влезать в конфликт находящийся в горячей стадии, и, более того, сознательно разжигаемый решениями действующей власти, НАТО не будет.

Напомню, кстати, что и внутренняя ситуация и отношения с Россией в 2009 году были значительно мягче, но тогда НАТО не сочло возможным предоставить Украине ПДЧ.

Внутриполитические аспекты

С одной стороны, фракции, поддержавшие закон, могли ставить целью мобилизацию своих избирателей, демонстрируя какую-никакую, а "перемогу".

Честно говоря, если такое соображение имело место, то оно безграмотное.

Во-первых, фракций слишком много, они никак друг от друга не отстраиваются.

Во-вторых, тема сливается с массовыми народными гуляниями в связи с безвизом (собственно, речь идет о завершении европейского проекта Украины, но это не осознается не только избирателями, но и, скорее всего, и депутатами).

В-третьих, просто нет повода (если не планируется пойти на выборы в ближайшее время, но это не планируется и вообще – см. пункт один).

С другой стороны, принятием закона депутаты в очередной раз унизили всех оппонентов евроатлантического курса – имея в виду и политиков, и избирателей. Как я понимаю, говоря о демократии, этике и культуре Ирина Фриз имела в виду именно этот аспект. Как говаривал Михаил Сергеевич Горбачев – "демократии" альтернативы быть не может (а Джаба Иоселиани дополнял, что "врагов демократии будем расстреливать на месте").

Смысл? Создание для людей, имеющих другие, чем у власти, представления о будущем страны, невыносимые условия. Пусть останется десять миллионов, но "расово правильных" и идеологически подкованных граждан. Ради этой святой цели можно и идиотами себя выставить.