Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Парламент Украины в четверг принял закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики, такое решение поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Законом предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закрепить, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Действующий закон определяет, что одним из основных принципов внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".

Документ также предлагает внести изменения в закон "Об основах национальной безопасности", закрепив в числе приоритетов национальных интересов Украины ее интеграцию в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в ЕС и в евроатлантическое пространство "с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора".

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.