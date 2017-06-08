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    Политика

    Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

    Тема:

    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (376)

    (обновлено: )26617
    Законом предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закрепить, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Парламент Украины в четверг принял закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики, такое решение поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Документ еще должен подписать президент Украины.

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    Законом предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закрепить, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Действующий закон определяет, что одним из основных принципов внешней политики является углубление сотрудничества с НАТО с целью "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".

    Документ также предлагает внести изменения в закон "Об основах национальной безопасности", закрепив в числе приоритетов национальных интересов Украины ее интеграцию в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в ЕС и в евроатлантическое пространство "с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора".

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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