Турецкий политолог о природе давления Трампа на страны НАТО

РИА Новости Украина

Политический обозреватель Айдын Шахинальп в интервью Sputnik прокомментировал результаты опроса IFop, показавшего, что значительная часть населения стран НАТО выступает против увеличения расходов на оборону до 2 процентов от ВВП, на необходимости чего настаивает президент США Дональд Трамп.

Айдын Шахинальп: "Идея об увеличении расходов на оборону, о которой идет речь, на деле не представляется реализуемой. США тратят на оборонную сферу 3,61% от бюджета, что в цифровом эквиваленте составляет 664 миллиарда долларов. А следом за Америкой идет Великобритания с 60 миллиардами, Франция с 44 миллиардами и Германия с 41 миллиардом долларов. Соответственно, США ждут от других стран увеличения своего вклада в оборону, в связи с чем усиливают на них свое давление, однако эта стратегия не находит реального отражения в экономике".

По словам журналиста, это давление со стороны американского президента вызвано его попытками заручиться поддержкой внутри страны. "Одна из причин усиления давления США на страны НАТО заключается в стремлении Америки укрепить свои позиции перед Китаем. В свою очередь, антироссийская риторика Трампа рассчитана на оказание эффекта на внутриполитической арене. Трамп стремится использовать этот козырь в качестве внутриполитического инструмента. Это одна из причин того, почему он выбрал для себя роль "старшего брата", оказывающего давление на НАТО", — сказал он.