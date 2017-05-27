НАТО станет гораздо сильнее: страны увеличат платежи альянсу - Трамп

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Многие страны НАТО согласны увеличить размер своих платежей альянсу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать – НАТО станет гораздо сильнее", — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.