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    НАТО станет гораздо сильнее: страны увеличат платежи альянсу - Трамп

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    Как заявил американский президент Дональд Трамп, многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, "как им и следует". По его словам, "деньги начинают притекать".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Многие страны НАТО согласны увеличить размер своих платежей альянсу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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    "Многие страны НАТО согласились значительно увеличить выплаты, как им и следует. Деньги начинают притекать – НАТО станет гораздо сильнее", — заявил Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен пересмотреть свои отношения с членами НАТО по вопросу финансирования деятельности альянса, настаивая, чтобы они увеличили размер своих выплат.

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