НАТО, Турция и шантаж Трампа со стороны ЕС

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Европейская комиссия разрабатывает законопроект о создании общего оборонного фонда Европейского Союза в размере более миллиарда евро. Об этом сообщает издание The Guardian.

Журналисты утверждают, что 250 миллионов евро планируют ежегодно тратить на исследования в области новых военных технологий. Речь идет, например, о беспилотных летательных аппаратах, самолетах, заправляемых в воздухе, а также о системах киберзащиты.

Политические аспекты решения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

На сегодняшний день есть ли действительные намерения ЕС самостоятельно обеспечивать свою безопасность? Или это просто определенные заявления, связанные с торгами между Вашингтоном и Брюсселем?

— Я бы сказал, что это не попытка шантажа Трампа со стороны ЕС, а реакция на настойчивые заявления Трампа о том, что европейские страны — члены НАТО недостаточный вклад делают в свою обороноспособность. В том числе, не довели своих расходы до предписанных 2% от ВВП. Что касается в целом идеи с оборонным фондом в миллиард, то она пока что выглядит, как некий проект стратегический. Но если говорить о ближайших временных перспективах, то реальным выглядит то, что будет рассмотрен вопрос увеличения финансирования сил специального реагирования ЕС, будут, наверное, трансформированы эти силы в нечто большее, то есть реформированы. И плюс еще в рамках этого оборонного бюджета, скорее всего, и будет рассматриваться эта помощь, которую ЕС выделяет западноафриканским странам, странам зоны Сахары для того, чтобы бороться там с террористическими группировками. Я думаю, что оборонный бюджет будет включать многие расходы, не обязательно чисто военные, но в том числе финансирование, допустим, специальных каких-то сил межгосударственных, на подобие тех, которые в Западной Африке созданы, и на которые в ближайшее время будет выделено 50 миллионов евро на содержание.

И на все это хватит миллиарда евро, о котором заявляют?

— На самом деле речь же идет не о том, чтобы создать европейскую армию полноценную. Пока что речь идет о том, чтобы, скорее всего, реформировать и расширить силы специального назначения, которые пока что в Европе вроде как существуют, но они в ограниченном количестве, и не слишком сильно финансируются. Теперь начинается работа про активизации их деятельности по их реформированию. Поэтому миллиарда, я думаю, вполне хватит для того, чтобы привести в порядок, а не создать что-то с нуля, или что-то полноценное, какую-то полноценную европейскую армию. У каждой европейской страны есть своя армия. И у Франции, и у Германии — своя большая армия. Поэтому силы специального реагирования — это, скорее, такая общеевропейская фишка, признак более тесной интеграции ряда западноевропейских государств в рамках ЕС.

Есть заявления Ангелы Меркель о Европе разных скоростей так называемых. То есть если кого-то не устраивают темпы интеграции, значит, идите своим путем?

— Они не сказали так, что идите своим путем. Кстати, в последний раз громко на высоком уровне идея двух скоростей прозвучала во время встречи президента Макрона с Ангелой Меркель, потом это в том или ином смысле озвучивалось во время встречи Макрона и премьера Италии. Да, Макрон и Меркель дали мощное послание, что будет более тесная интеграция, по крайней мере, стран Западной Европы — Франция, Германия, Италия и прилежащие к ним государства. Понятно, что после того, как Макрон с Меркель общались, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сразу же отреагировал, что ЕС двух скоростей — это путь к развалу. Он в очередной раз обозначил эту позицию Польши, которая, в общем-то, звучит уже с прошлого года, что никаких двух скоростей Польша не приемлет. Но, вместе с тем, тут данность — либо Польша будет участвовать в интеграционных процессах, либо эти процессы дальнейшие более тесной интеграции будут проводиться теми странами, которые в них пожелают участвовать. А те, кто не хочет в них участвовать, то пускай находятся в составе ЕС, но им ничего не останется, как просто констатировать реальность, и возмущаться этой новой реальностью, соглашаться с ней. Но, тем не мене, от этого уже никуда не деться.

Насколько тот раскол, который на сегодняшний день наметился между США и Германией, как лидером ЕС, может зайти далеко? То есть договорятся и единство западного мира сохранится, или стоит ожидать углубления раскола?

— Я бы не преувеличивал некоторое недопонимание и разность позиций, которые мы видим в последние недели в отношениях между Германией и США. То есть не квалифицировал их бы как какой-то серьезный раскол между Германией и США. Да, есть определенные проблемные моменты, их стало больше, чем при Обаме, но, тем не менее, я думаю, что это не настолько такие качественные изменения, скорее, тактические, текущие какие-то новые реалии, которые не меняют стратегических отношений США и Германии.

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На самом-то деле нужно понимать, что в европейской безопасности начал играть роль фактор Турции. Недавно на саммите НАТО Турция заблокировала программу сотрудничества НАТО с Австрией, которая не является членом НАТО. То есть, фактически, одна страна из-за своих политических неприязненных отношений с Австрией, один член НАТО из-за неприязненных отношений, заблокировал сотрудничество всего альянса с Австрией. И вот тут вопрос, а что теперь с Турцией делать? Как теперь этому альянсу поступать? Сказать Турции, что уходите — нельзя. Не время, по крайней мере, однозначно, еще ситуация не дошла до той степени, когда скажут: Турция, выходи из НАТО. Опять-таки, и неизвестно, настанет ли этот момент. Но вместе с тем, Европа получает больше свободы действий. В вопросах безопасности, если у нее есть свои специальные силы, и она может полагаться в чем-то исключительно на себя, и не является заложником этого правила консенсуса в НАТО. Вот еще, кстати, база "Инджирлик" турецкая. На ней находится немецкий персонал. Ситуация очень интересная. Одна страна НАТО не пускает политиков из другой страны НАТО на территорию, где находятся ее военный персонал. То есть получается тоже такая странная ситуация, и кто может повлиять на это все? Может ли повлиять США? А Эрдоган и на США так же обижен, как и на Европу. Поэтому много разных моментов возникает в связи с детальностью НАТО, именно фактор Турции становится осложняющим для принятия решений в НАТО.

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Напомним, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что в ближайшее время перспектив интеграции в НАТО нет, но сотрудничество с Альянсом должно быть очень активным.

Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" отметил, что в отношениях Украины с НАТО сейчас не лучшие времена для того, чтобы можно было претендовать на полноправное членство.