Трамп недоволен, что США платят в НАТО больше других

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что это несправедливо, что американцы платят в НАТО больше, чем любая другая страна.

"Другие страны-члены альянса должны платить больше. Сейчас США платят гораздо больше, чем любая другая страна. И это несправедливо по отношению к Америке и к американским налогоплательщикам", — сказал Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на военной базе Сигонелла в Италии. В США его речь транслировали ведущие новостные телеканалы.

Президент заверил, что "мы работаем над этим". "И я скажу вам, что в последний год произошли изменения. На самом деле, деньги начинают поступать в НАТО из стран, которые теперь делают то, чего не делали раньше", — сказал он.

Как подчеркнул Трамп, "мы хотим, чтобы все было справедливо по отношению к США". "Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут платить то, что должны", — добавил он.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп называл НАТО "пережитком прошлого", однако, придя в Белый дом, изменил свою точку зрения.

Он также неоднократно говорил о необходимости того, чтобы все страны альянса выполняли обязательства по доведению своих военных бюджетов до 2% от общего объема ВВП. Сейчас лишь пять из 28 стран-членов НАТО соответствуют этому критерию.

На Сицилии Трамп принимал участие в саммите G7.