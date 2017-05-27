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    В мире

    Трамп потребовал покончить с "резней христиан"

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    Как подчеркнул Трамп, "Америка ясно говорит друзьям, союзникам и партнерам, что драгоценные исторические христианские общины на Ближнем Востоке нужно оборонять и защищать."
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что с резней христиан необходимо покончить, а убийцы должны быть наказаны. Об этом он сказал в связи с терактом против коптов-христиан в Египте.

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    "Америка ясно говорит друзьям, союзникам и партнерам, что драгоценные исторические христианские общины на Ближнем Востоке нужно оборонять и защищать. С резней христиан нужно покончить, и всех, кто помогает их убийцам, следует наказать", — говорится в письменном заявлении Трампа.

    "Террористы ведут войну против цивилизации, и все, кто ценит жизнь людей, должны выступить против этого зла и разгромить его. Безжалостная резня христиан в Египте разрывает наши сердца и вызывает скорбь в душе", — сказал Трамп.

    Он призвал все нации сплотиться в борьбе с терроризмом и выразил поддержку президенту и народу Египта. Трамп также заявил, что Америка сделает все, чтобы защитить своих граждан.

    Напомним, в результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек.

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