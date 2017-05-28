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    Трамп намерен создать штаб по борьбе с утечками информации

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    По информации СМИ, Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен по возвращении в Вашингтон из первого международного турне заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома, в том числе по связям с Россией, сообщила в субботу на сайте газета Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Почему Трамп "американский" так не похож на Трампа "европейского"

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    Ссылаясь на "нескольких советников и сторонников Трампа", издание отмечает, что "Белый дом планирует гораздо более агрессивно бороться с возникающими то и дело разоблачениями по поводу контактов советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, с Россией".

    Как пишет газета, известная своим критическим подходом к нынешней администрации, создавая такой специальный штаб, "Трамп и его советники стремятся сдержать расширяющийся российский кризис, который угрожает его президентству".

    Согласно ее утверждениям, предполагается, что теперь Трамп будет чаще ездить по стране и лично общаться с людьми, как он делал во время предвыборной кампании. Указывается, что это может отразиться на частоте и сути брифингов для журналистов и, вероятно, приведет к снижению роли пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

    Ранее СМИ сообщили, что посол РФ в США Сергей Кисляк обсуждал с зятем Дональда Трампа возможность установления секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном до инаугурации.

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