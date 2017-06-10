Порошенко о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе: нас ничто не остановит

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского Союза.

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Об этом глава государства заявил во время мероприятий по случаю введения безвизового режима Украины с ЕС сегодня в Киеве.

"Вчера в Харькове во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте мы сказали, что (безвиз Украины с Евросоюзом — Ред.) — это не завершение, а мощное продолжение реформ", — отметил он, передает УНИАН.

"Я верю: Украина будет в НАТО. Я верю: Украина будет в Европейском союзе. И ничто, и никто, и никогда нас не остановит", — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12-16 июня посетит с визитом США, где проведет ряд встреч высокого уровня и поднимет вопрос ускорения интеграции Украины в НАТО.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.