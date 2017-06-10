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    Порошенко о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе: нас ничто не остановит

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (504)

    (обновлено: )210212
    Как заявил Порошенко, в пятницу в Харькове во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте они отметили, что безвиз Украины с Евросоюзом - это не завершение, а мощное продолжение реформ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского Союза.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом глава государства заявил во время мероприятий по случаю введения безвизового режима Украины с ЕС сегодня в Киеве.

    "Вчера в Харькове во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте мы сказали, что (безвиз Украины с Евросоюзом — Ред.) — это не завершение, а мощное продолжение реформ", — отметил он, передает УНИАН.

    "Я верю: Украина будет в НАТО. Я верю: Украина будет в Европейском союзе. И ничто, и никто, и никогда нас не остановит", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12-16 июня посетит с визитом США, где проведет ряд встреч высокого уровня и поднимет вопрос ускорения интеграции Украины в НАТО

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

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