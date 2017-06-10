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    Общество

    Представительство ЕС в Киеве: к безвизу - готовы

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (502)

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    Пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине отметил, что новые правила пересечения границы создадут определенные трудности для пограничников, однако те с ними справятся.
    Флаг Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В первый день безвизового режима Украины и ЕС не возникнет никаких трудностей на границе, заявил в субботу пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик, сообщает "112 Украина".

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    "Надеемся, что такого (трудностей — ред.) не будет, потому что и со стороны Украины, и со стороны ЕС готовились, рассматривались различные сценарии. Поэтому я думаю, что все более-менее хорошо готовы к этому моменту, завтрашнему дню. Надеемся, проблем не будет", — сказал Стулик.

    По его мнению, новые правила пересечения границы создадут определенные трудности для пограничников, однако те с ними справятся.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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