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    Кубив протестирует безвизовый режим

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (503)

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    Делегация Министерства экономического развития и торговли Украины во главе со Степаном Кубивом полетят регулярным рейсом. Вместо служебных они будут использовать обычные биометрические паспорта.
    Степан Кубив. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Делегация Министерства экономического развития и торговли Украины во главе со Степаном Кубивом завтра полетит в Литву по безвизовой процедуре. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Минэкономики.

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    "Как это — летать в Европу без виз? Завтра проверит Степан Кубив и сотрудники Министерства, которые едут в Литву. Как всегда, мы полетим регулярным рейсом. А для чистоты эксперимента вместо служебных мы используем наши обычные биометрические паспорта", — говорится в сообщении.

    Как отметили в министерстве, в Вильнюсе сразу после прилета делегация Минэкономики организует онлайн-брифинг относительно первых впечатлений о безвизе.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко и руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли приняли участие в церемонии запуска символического "таймера безвиза".

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