Кубив протестирует безвизовый режим

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Делегация Министерства экономического развития и торговли Украины во главе со Степаном Кубивом завтра полетит в Литву по безвизовой процедуре. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Как это — летать в Европу без виз? Завтра проверит Степан Кубив и сотрудники Министерства, которые едут в Литву. Как всегда, мы полетим регулярным рейсом. А для чистоты эксперимента вместо служебных мы используем наши обычные биометрические паспорта", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в Вильнюсе сразу после прилета делегация Минэкономики организует онлайн-брифинг относительно первых впечатлений о безвизе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли приняли участие в церемонии запуска символического "таймера безвиза".