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    Дьяченко: Порошенко и шизофренический бред

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (570)

    (обновлено: )1157230
    Говоря о необходимости привлечь к ответственности подписантов газового контракта с РФ, президент Петр Порошенко сказал, что их вина доказана Стокгольмским арбитражем и назвал его "наивысшей судебной инстанцией", с удивлением отмечает политэксперт Елена Дьяченко.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В четверг, 8 июня, президент Петр Порошенко заявил, что лица, подписавшие в 2009 году контракт на закупку природного газа у российского "Газпрома", должны понести политическую ответственность. 

    Как известно, этот газовый контракт в 2009 году подписала тогдашний премьер Юлия Тимошенко. Документ обязывал Киев ежегодно покупать у "Газпрома" по правилу take or pay 52 млрд куб. м газа на протяжении 10 лет (2010-2020 годы). 

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    "И я говорю о том, какая же ответственность должна быть… Я говорю не об уголовной ответственности… Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили на колени, и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а наивысшей международной судебной инстанцией. Доказано, что были сданы интересы Украины", — заявил президент. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Говоря о необходимости привлечь к ответственности подписантов газового контракта с РФ, Порошенко сказал, что их вина доказана Стокгольмским арбитражем и назвал его "наивысшая международная судебная инстанция", с удивлением отмечает политический эксперт Елена Дьяченко

    "Также президент с грустью зачем-то пояснил, что имеет в виду не уголовную ответственность, потому что это не его полномочия, а компетентных органов, а ответственность политическую. Я понимаю и про политическую конкуренцию, и про борьбу за второй тур, и про то, что навыки читать законы недоступны тем кто пишет речи портрету", — пишет Дьяченко у себя в Facebook. 

    По ее словам, "стыд за этот шизофренический бред из уст первого лица государства перевесил уважение к институту президентства". 

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