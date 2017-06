Порошенко: подписанты газового контракта с РФ должны ответить

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лица, подписавшие в 2009 году контракт на закупку природного газа у российского "Газпрома" на период 2010-2020 годов, обязывающий Украину покупать по правилу take or pay 52 млрд куб. м газа в год, что привело к тому, что "Газпром" выдвинул украинской стороне требования на сумму $40 млрд, должны понести политическую ответственность. Об этом он заявил в ходе визита на Трипольскую ТЭС госкомпании "Центрэнерго".

В 2009 году тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала газовый контракт, который обязывал Киев ежегодно покупать у "Газпрома" 52 млрд куб. м газа каждый год на протяжении 10 лет (2010-2020 годы).

"И я говорю о том, какая же ответственность должна быть… Я говорю не об уголовной ответственности… Я говорю о политической ответственности. Когда вы поставили на колени, и сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а наивысшей международной судебной инстанцией. Доказано, что были сданы интересы Украины", — приводит слова президента УНИАН.

Он отметил, что решением Стокгольмского арбитража невыгодные для Украины условия газового контракта от 2009 года были отменены, а именно — принцип "бери или плати", который предусматривает обязательную закупку 52 млрд куб. м газа в год и полную оплату этого объема (в независимости от того, был он полностью выбран или нет) и запрет на реэкспорт газа.

"В решении четко записано, что никогда более принципа "бери или плати" не будет! 40 млрд долл. (требования "Газпрома" — ред.) были спасены… Более того, мы — свободное суверенное государство. Газ, который добывается, при условии низкого потребления, мы сможем свободно его экспортировать, что было запрещено преступным и кабальным контрактом", — сказал Порошенко.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, 31 мая Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать. "Газпром" опроверг отмену судом правила take or pay в контракте с Киевом.