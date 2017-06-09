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    Политика

    Порошенко вернул с подписью в Раду закон о языковых квотах на ТВ

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (135)

    (обновлено: )2301
    Сообщение о том, что закон № 5313 возвращен с подписью президента Украины, появилось на сайте Верховной Рады. Обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Можно официально утверждать, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении, согласно которому обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.

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    Сообщение о том, что закон № 5313 возвращен с подписью президента Украины, появилось на сайте Верховной Рады.

    Напомним, несколько дней назад украинский гарант сообщал, что подписал этот закон, однако сделал это в беседе с журналистами.

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