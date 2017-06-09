Порошенко вернул с подписью в Раду закон о языковых квотах на ТВ

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Можно официально утверждать, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении, согласно которому обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.

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Сообщение о том, что закон № 5313 возвращен с подписью президента Украины, появилось на сайте Верховной Рады.

Напомним, несколько дней назад украинский гарант сообщал, что подписал этот закон, однако сделал это в беседе с журналистами.