Павлив: Порошенко - дьявольски непопулярный политик

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

До календарных президентских выборов без малого два года, но о них уже активно говорят: обсуждают расклады и возможных соперников для Петра Порошенко (в том, что действующий президент пойдет на второй срок — сомнений нет). Среди кандидатур в роли спарринг-партнеров для главы государства называют, в частности, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Другие потенциальные соперники: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, даже Святослав Вакарчук.

Но главным политическим оппонентом Порошенко, как показывают социологические опросы, остается Юлия Тимошенко, на которую в последнее время активно давят.

О битве за кресло президента, возможной конституционной реформе и устранении конкурентов главы государства РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

Избирательная кампания к президентским выборам уже началась? Активно обсуждают расклады, кто может выйти во второй тур…

— Сейчас активно вбрасывается в общество и долетает в публичную сферу информация о возможной конституционной реформе, упраздняющей нынешние полномочия президента. Это как форма соглашательства, элитного консенсуса представителей нынешней власти, "спасательный круг" для "Народного фронта" — наиболее точная формулировка.

В виду этого, не факт вообще, что нас ждут сколько-нибудь значимые конкурентные президентские выборы — досрочные или плановые, в 2019 году. Потому что совершенно очевидно, что в нынешней системе координат огромный кусок нынешней власти, в лице "антинародного фронта", не получает никаких гарантий сохранения собственного представительства во власти.

Больше того, идея, которую по слухам предлагают им ("Народному фронту" — Ред.) Ложкин и Луценко - о создании единой партии, переводит их из статуса почти полноправных партнеров Банковой в статус подчиненных Банковой. И это точно не устраивает акционеров "Народного фронта". Поэтому вероятность проведения конституционной реформы, по которой будет, возможно, двухпалатный парламент — она есть и немалая на сегодняшний день.

Украинское фото Петр Порошенко

А при сохранении нынешней модели?

— Тогда у президента Порошенко нет комфортных оппонентов во втором туре. По большому счету, практически любой оппонент способен выиграть у этого крайне непопулярного в Украине политика, которым является бывший однотуровый президент Порошенко.

Мечты об однотуровости для него перестают существовать как невозможные в реальности. И любой кандидат, выходящий вместе с президентом Порошенко во второй тур, с высокой степенью вероятности у него выигрывает.

Даже при всей консолидации всей "королевской рати", при всей консолидации админресурса Порошенко — дьявольски непопулярный политик. И отношение к нему граничит с точкой кипения, с точкой ненависти, причем у представителей самых разных идеологических взглядов, социальных групп.

Кто — самый опасный соперник Порошенко?

— Понятно, что Банковая рассматривает как самую опасную для себя Тимошенко, и мы сейчас видим последствия этого позиционирования в узком кругу на Банковой: на нее спущены все возможности власти по дискредитации.

Перед этим к таким относился Андрей Иванович Садовый. Как видим, его крепко загнали в угол, закрыв ему единственный полигон и не подпуская его к этому полигону, и теперь топят его, и довольно успешно, в мусоре.

А неожиданные кандидаты? Кто-то из них может проявить себя? Associated Press Sergei Chuzavkov Порошенко vs Тимошенко: битва не за власть, а на выживание

— Таких экзотических товарищей как Вакарчук, Зеленский всерьез практически никто не рассматривает кроме, по слухам, господина Пинчука. Но понятное дело, что вбросы, которые идут сейчас, направлены против этих персон, чтобы они не выскочили, как черт из табакерки, а чтобы они уже обросли негативами политического восприятия и политического позиционирования — заранее.

Их осознанно вытаскивают на свет Божий, в частности, Вакарчука. Обмусоливают его перспективы, вставляют в рейтинги осознанно. Это сразу, чтобы уже вытащить его на свет Божий со всем его "грязным бельем".

То же самое касается целой плеяды политиков, которые могут быть кандидатами от оппозиции, от Юго-Востока. Это и Юрий Бойко, и Борис Колесников, я бы не сбрасывал со счетов и других персоналий — Александр Вилкул, Вадим Новинский, тот же Вадим Рабинович: тот постоянно маячит и имеет определенную скандальную, но все же поддержку, особенно на Юго-Востоке. Поэтому круг людей, кто всерьез может рассчитывать на второй тур — очень велик. И это не может не пугать Порошенко. И это может стать аргументом в пользу той самой конституционной реформы, о которой я говорил в начале.

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