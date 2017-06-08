Перекрыв газовый вентиль, РФ хотела поставить нас на колени - Порошенко

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прекращением поставок российского газа Киев хотели поставить на колени. Об этом он сказал в ходе выступления на Трипольской теплоэлектростанции в четверг, 8 июня, передает телеканал "112 Украина".

"Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени", — заявил глава государства.

Он также добавил, что в начале текущего года поставки прекращались для того, чтобы ударить по имиджу Украины как надежного транзитера.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года. Украинские власти начали приобретать топливо в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что "Газпром" предложил Киеву более дешевое топливо, чем у европейских поставщиков.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовало проект новой энергетической стратегии страны до 2035 года, из которой следует, что оно ожидает сохранения объемов транзита российского газа на уровне 50-80 миллиардов кубов в год до конца действия контракта с "Газпромом", но опасается их падения до 15-40 миллиардов ввиду реализации российской компанией альтернативных маршрутов транспортировки топлива.