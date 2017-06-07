Порошенко vs Тимошенко: битва не за власть, а на выживание

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинская власть идет по стопам предшественников: пропрезидентская фракция "Блок Петра Порошенко" утром 6 июня неожиданно потребовала заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году. А глава фракции Артур Герасимов предложил рассмотреть вопрос коррупционной составляющей этого соглашения и "совершения госизмены" Юлией Тимошенко. Как заявил политик, подписанный контракт — это не просто "преступление против украинского народа, это — предательство национальных интересов".

Тимошенко же ответила, что власть будет использовать решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с "Батькивщиной" как с политическим оппонентом.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, когда в 2011 году власть начинала судебное преследование Тимошенко за газовые контракты, это была одна из главных стратегических ошибок Януковича.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук

"И не потому, что народ поднялся бы на защиту Тимошенко. Нет. Что мы и увидели. Просто Янукович четко показал: он трус. Собственно, после этого на Западе и приняли решение, что его можно запугать. И он сам откажется от власти. Что и провернули во время Майдана", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Сейчас Порошенко также в истерике решил использовать последний аргумент газовых контрактов, чтобы припугнуть Юлю, которую он боится, уголовным делом, уверен Корнейчук.

"И опять же все сделали для себя правильные выводы. На Банковой царит страх. А значит – можно и дальше бить по фобиям Порошенко. И забрать у него власть – дело техники. Чем группа ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовый – Ред.) сейчас активно занимается. При молчаливой поддержке Вашингтона и Москвы…", – подытожил аналитик.

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А политический эксперт Николай Спиридонов считает, что ожесточённая публичная травля Юлии Тимошенко со стороны провластных партий может даже повысить её рейтинг.

"Каким бы ни был контракт 2009 года, но коммунальные тарифы для населения при Премьер-министре Юлии Тимошенко были вполне адекватными. В отличии от нынешних, фактически, грабительских", – написал политолог.