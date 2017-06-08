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    Порошенко: Украина будет наращивать закупки ядерного топлива у США вместо РФ

    (обновлено: )3704
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен и дальше сокращать закупку ядерного топлива для АЭС в РФ и наращивать поставки с других источников, в том числе от американской компании Westinghouse.

    Флаг США
    Associated Press John Minchillo
    Westinghouse и большая ядерная неудача США

    Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру "Росатома", сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго, в 2015 году более 90% топлива для украинских АЭС поставлялось ТВЭЛ.

    "Сколько процентов мы получали ядерного топлива три года тому, когда я был избран президентом? 100%. Сколько получали в 2016? Уже 55%. Сколько я поставил задачу, господин министр, получать уже в 2017 году? Будет 45%. А остальное будем получать у других наших партнеров, включая американский Westinghouse", — сказал Порошенко в ходе посещения Трипольской ТЭС в Киевской области.

    Ранее власти заявляли о намерении диверсифицировать поставки ядерного топлива. Согласно проекту новой энергетической стратегии Украины, поставки от одного поставщика к 2020 году составят не более 70%, а, начиная с 2025 года, не будут превышать 60%.

    Небольшие объемы топлива, начиная с 2003 года, поставляет американская компания Westinghouse. Глава Минэнерго Игорь Насалик ранее сообщил, что атомная энергетика Украины полностью готова перейти на ядерное топливо Westinghouse, сейчас используется 30% американского топлива.

    По данным Минэнерго, сейчас ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС.

    Эксперты неоднократно предупреждали, что такое решение создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС. Существуют обоснованные сомнения, что АЭС Украины могут без инцидентов работать на нероссийском топливе, заявляли в МИД РФ.

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