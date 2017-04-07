Westinghouse и большая ядерная неудача США

РИА Новости Украина

Банкротство компании Westinghouse Electric Co., ядерной энергетической компании, расположенной в Питтсбурге, является геополитической неудачей для США. Это останавливает давние усилия США, направленные на то, чтобы заставить страны Восточной Европы покупать американское, а не российское топливо, и делает государственные российскую и китайскую компании доминирующими поставщиками на огромном глобальном рынке ядерных технологий, пишет Леонид Бершидский для Bloomberg.

Ядерная энергетика немодна, и защитники окружающей среды во всем мире ее ненавидят, но в настоящее время это самая эффективная низкоуглеродная технология производства энергии. Атомные электростанции работают в 31 стране, обеспечивая 11,5% мировых потребностей в электроэнергии; 11 стран зависят от ядерной энергетики на 30 и более процентов их электроэнергии, 10 из которых находятся в Европе. Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия используют реакторы российского производства; Последние две страны сейчас устанавливают новые реакторы. Эти реакторы используют российское топливо, обеспечивая значительный поток доходов российскому государственному "Росатому", крупнейшему в мире экспортеру ядерных технологий. Один килограмм обогащенного урана, достаточный для снабжения 33 средних американских домов в год, стоит около 1900 долларов.

В 2000 году Westinghouse, которая была приобретена японской Toshiba Corp в 2006 году, сделала ставку на этот рынок, предлагая поставки топлива для российских реакторов и находя клиентов в Финляндии и, предположительно, в Венгрии. "Росатом" принял ответные меры, подрезав Westinghouse по цене. Затем американская компания перешла к политическому лоббированию. Вместе с прямой государственной поддержкой в форме дешевых кредитов ExImBank для своих клиентов, Westinghouse привлекла американских дипломатов для получения поддержки со стороны властей Евросоюза, обеспокоенных безопасностью российских поставок после аннексии Крыма в 2014 году. В 2015 году ЕС присудил 2 миллиарда долларов США для финансрования консорциума, возглавляемого Westinghouse, для того чтобы разработать конкурентное предложение топлива для российских реакторов. Фирма США обещала справиться за два года. ЕС также поддержал финансируемый Россией проект по строительству двух новых реакторов в Венгрии, поскольку в контракте заключена сделка на 20 лет.

В этом месяце ЕС окончательно одобрил венгерский проект АЭС "Пакш II", который теперь предусматривает 10-летнее соглашение с "Росатомом" о поставках. Страх ЕС из-за чрезмерной зависимости от российской энергетики не рассеялся, но проблемы Westinghouse с перерасходами и задержками были известны еще до того, как он подал заявку о банкротстве согласно главе 11. Европа была вынуждена признать рыночную реальность: возможности диверсификации ограничены. Обретение Украиной Westinghouse в качестве основного поставщика топлива (контракт с американской компанией подписан на период до 2020 года) теперь выглядит сомнительным, также маловероятно, что компания получит много контрактов на строительство новых реакторов, пока она разбирается со своими многочисленными проблемами. AREVA, французский ядерный энергетический оператор, также неустойчив: его главный акционер, французское правительство, только что согласилось выкупить его за счет вливания капитала в размере 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).

Напротив, "Росатом" — стабильная, стабильно развивающаяся компания, которая прекрасно работает на экспортных рынках, несмотря на попытки Запада изолировать Россию в ответ на ее агрессию в Украине. Согласно годовому отчету "Росатома" за 2015 год (последний доступный), его десятилетний портфель зарубежных заказов увеличился до 110,3 млрд. долл., по сравнению с 101,4 млрд. долл. в 2014 году. Заключены контракты на строительство 36 реакторов в течение следующих 10 лет.

Существует, конечно, опасность того, что Кремль может попытаться оказать политическое влияние через свои проекты, но это выглядит менее вероятно сейчас, когда нефтяные доходы России упали, и ей необходимо укрепить свой торговый баланс. "Газпром", российский поставщик природного газа, уже давно используется в качестве геополитического оружия, но в последнее время он проявил себя с лучшей стороны, достигнув компромисса с Европейской комиссией и убрав наиболее обременительные положения из своих контрактов на поставку в страны Центральной и Восточной Европы.

Для стран, которые не планируют отказ от ядерной энергии, как это обещала сделать Германия к 2023 году, единственной жизнеспособной альтернативой является сотрудничество с Россией и Китаем. Китайские государственные компании закупили технологии у России (что позволяет им поставлять топливо для реакторов российского производства), у Westinghouse (их реактор третьего поколения был выбран в качестве основы для новых разработок Китайской государственной корпорации по атомной энергетике), и у AREVA. Теперь китайское правительство не просто намерено сократить выбросы в атмосферу за счет увеличения доли ядерной энергии в структуре энергопотребления страны — оно стремится сделать Китай крупным экспортером ядерных технологий.

Атомная станция Хинкли-Пойнт C в Великобритании., китайские инвестиции в которую недавно разрешила премьер-министр Тереза Мэй, является первым европейским прорывом для китайской экспансии. Если будет одобрено больше проектов и китайские фирмы укрепится в Европе, Росатому придется с ними бороться. Конкуренция и диверсификация велики — только это будут государственные компании двух авторитарных режимов, борющихся между собой на западных рынках. Это еще одна веская причина для того, чтобы отказаться от ядерной энергетики в пользу ветра и солнца.