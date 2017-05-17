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    Точка зрения

    В Украине запустят производство контейнеров для ядерного топлива - Кошарная

    (обновлено: )6601
    Директор по связям с общественностью Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная заявила в эфире "ГС", что США передадут "Турбоатому" технологии, по которым он сможет производить контейнеры для хранения ядерного топлива.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива идет на территории Зоны отчуждения ЧАЭС полным ходом. Государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства этого хранилища.

    Прежде всего, будут поставлять контейнеры для хранения и перевозки отработанное ядерного топлива, а также вспомогательное оборудование для обращения с такими контейнерами. Вес таких контейнеров составляет 150-170 тонн.

    В "Энергоатоме" напомнили, что хранилище строится для хранения отработавшего ядерного топлива только с трех украинских атомных электростанций: Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой. А на Запорожский АЭС такое хранилище уже работает.

    Темпы продвижения строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор по связям с общественностью Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

    АЭС. Ядерный объект. Радиационная опасность
    REUTERS Gleb Garanich/Files
    Завод по производству ядерного топлива в Украине: быть или не быть

    Известно ли вам что-то более подробно об этой сделке между "Энергоатомом" и американской компанией о поставках специального оборудования для строительства хранилища?

    — Это оборудование будет поставляться в рамках договора между "Энергоатомом" и Holtec International американской компанией, подписанного еще в 2005 году. Они тогда выиграли тендер на технологию сухого хранения отработавшего топлива для украинских АЭС и проектно реализовывался до 2012 года. По политическим причинам не принимался этот закон о размещении этого хранилища в Чернобыльской зоне. Потом была такая юридическая коллизия в земельном законодательстве и только в 2016 году был выделен земельный участок для этого. Поставка оборудования, это как раз в рамках этого контракта, потому что Holtec International имеет ноу-хау на эту технологию, соответственно, на оборудование. Но в последующем контейнеры будут изготавливаться в Украине на базе харьковского "Турбоатома", потому что по соглашению, которое было подписано в 2015 году "Энергоатомом", Holtec и "Турбоатомом", будет передана "Турбоатому" технология производства этих контейнеров.

    После того, как мы эту партию контейнеров получим, дальше будем сами создавать?

    — Да, это называется первая очередь хранилища. Рассчитано на объем топлива отработанное со всех этих трех АЭС до окончания срока их эксплуатации с учетом продления срока эксплуатации.

    Почему именно из США поставляем? Только они могут создавать контейнеры?

    — Дело в том, что на Запорожской станции другая технология другой компании, но вот сухое хранение, хранилище сухого типа они вообще в мире распространены. Более того, технология Holtec International референтна, то есть уже реализованы эти проекты и они, так сказать, наблюдали, как они работают и как их эксплуатируют. Наблюдали не только в США 50% отработанное топлива хранятся по технологии Holtec, но и Испания построила себе такое же хранилище по этой технологии. Поэтому очень важно в нашей сфере, когда технологии уже где-то реализованы. Это называется она референтна. Поэтому, скажем, по линии украинской стороны этот проект долго не реализовывался.

    Сколько стоят эти контейнеры?

    — Я не знаю, сколько стоит один отдельный контейнер, но проект оценивался в 350 миллионов долларов весь проект.

    Южно-Украинская АЭС
    Фото Южно-Украинской атомной электростанции
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    Вам известно, на какой стадии строительство?

    — Это на стадии, скажем так, подготовительных работ, подготовительной площадки, то есть там бетонные работы, наверное еще ведутся. Строительство началось в апреле. Сейчас мы видим начальный этап реализации проекта.

    Какая технология строительства такого хранилища? Насколько это сложный процесс?

    — Для этого требуется, во-первых, время. Основное — это перегрузочный такой пункт и это будет хранится на такой бетонной подушке под открытым небом в таких защищенных контейнерах, как это делает похожие площадки Запорожская АЭС. Там эта перегрузка, там будет здание для приемки и перегрузки контейнеров. В принципе, поскольку это опасный объект, он будет под надзором Государственной инспекции ядерного регулирования, которая будет отслеживать все эти моменты, все стадии реализации проекта. Планируется, что следующая очередь будет пущена в следующем году.

    И потом, когда мы получим и технологию, и опыт США, возможно, такие хранилища будем строить?

    — Не планируется пока, поскольку этот вопрос будет закрыт, мы не будем вывозить отработавшее топливо в РФ. Запорожская станция на своей площадке хранит. Из трех наших оставшихся действующих АЭС будет хранится в централизованном хранилище.

    Наши потребности будут удовлетворены?

    — Да, но я еще хочу сказать, что многие путают. В Чернобыльской зоне еще одно хранилище отработанного топлива уже на стадии завершения и сдачи эксплуатации. Оно предназначено исключительно для топлива Чернобыльских реакторов. Там два хранилища в Чернобыльской зоне будет. Одно будет для топлива чернобыльских реакторов и второе — централизованное хранилище для трех АЭС Украины.

    Флаг США
    Associated Press John Minchillo
    Westinghouse и большая ядерная неудача США

    В этом хранить отработавшее ядерное топливо смогут только эти три украинские атомные электростанции или другие?

    — Нет, никаких зарубежных не предусмотрено. Это в рамках конвенции объединенной об обращении с отработавшим топливом каждая страна, которая использует топливо, обязана обращаться в финальную стадию на свою территорию. Например, вот сейчас мы отправляем РФ, но после того, как там будет переработка, не со всех типов реакторов перерабатывается, мы обязаны будем принять обратно.

    А если у нас в Украине построят новую атомную электростанцию?

    — Будут расширятся тогда. Это же хранилище. Срок действия до ста лет. И, в принципе, количество контейнеров будет увеличиваться.

    Ранее глава Комитета энергетической независимости Иван Надеин в эфире "ГС" подчеркнул, что блокада Донбасса создала предпосылки для снижения цены на электроэнергию.

    Также член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.

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