В Украине запустят производство контейнеров для ядерного топлива - Кошарная

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива идет на территории Зоны отчуждения ЧАЭС полным ходом. Государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства этого хранилища.

Прежде всего, будут поставлять контейнеры для хранения и перевозки отработанное ядерного топлива, а также вспомогательное оборудование для обращения с такими контейнерами. Вес таких контейнеров составляет 150-170 тонн.

В "Энергоатоме" напомнили, что хранилище строится для хранения отработавшего ядерного топлива только с трех украинских атомных электростанций: Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой. А на Запорожский АЭС такое хранилище уже работает.

Темпы продвижения строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор по связям с общественностью Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

Известно ли вам что-то более подробно об этой сделке между "Энергоатомом" и американской компанией о поставках специального оборудования для строительства хранилища?

— Это оборудование будет поставляться в рамках договора между "Энергоатомом" и Holtec International американской компанией, подписанного еще в 2005 году. Они тогда выиграли тендер на технологию сухого хранения отработавшего топлива для украинских АЭС и проектно реализовывался до 2012 года. По политическим причинам не принимался этот закон о размещении этого хранилища в Чернобыльской зоне. Потом была такая юридическая коллизия в земельном законодательстве и только в 2016 году был выделен земельный участок для этого. Поставка оборудования, это как раз в рамках этого контракта, потому что Holtec International имеет ноу-хау на эту технологию, соответственно, на оборудование. Но в последующем контейнеры будут изготавливаться в Украине на базе харьковского "Турбоатома", потому что по соглашению, которое было подписано в 2015 году "Энергоатомом", Holtec и "Турбоатомом", будет передана "Турбоатому" технология производства этих контейнеров.

После того, как мы эту партию контейнеров получим, дальше будем сами создавать?

— Да, это называется первая очередь хранилища. Рассчитано на объем топлива отработанное со всех этих трех АЭС до окончания срока их эксплуатации с учетом продления срока эксплуатации.

Почему именно из США поставляем? Только они могут создавать контейнеры?

— Дело в том, что на Запорожской станции другая технология другой компании, но вот сухое хранение, хранилище сухого типа они вообще в мире распространены. Более того, технология Holtec International референтна, то есть уже реализованы эти проекты и они, так сказать, наблюдали, как они работают и как их эксплуатируют. Наблюдали не только в США 50% отработанное топлива хранятся по технологии Holtec, но и Испания построила себе такое же хранилище по этой технологии. Поэтому очень важно в нашей сфере, когда технологии уже где-то реализованы. Это называется она референтна. Поэтому, скажем, по линии украинской стороны этот проект долго не реализовывался.

Сколько стоят эти контейнеры?

— Я не знаю, сколько стоит один отдельный контейнер, но проект оценивался в 350 миллионов долларов весь проект.

Вам известно, на какой стадии строительство?

— Это на стадии, скажем так, подготовительных работ, подготовительной площадки, то есть там бетонные работы, наверное еще ведутся. Строительство началось в апреле. Сейчас мы видим начальный этап реализации проекта.

Какая технология строительства такого хранилища? Насколько это сложный процесс?

— Для этого требуется, во-первых, время. Основное — это перегрузочный такой пункт и это будет хранится на такой бетонной подушке под открытым небом в таких защищенных контейнерах, как это делает похожие площадки Запорожская АЭС. Там эта перегрузка, там будет здание для приемки и перегрузки контейнеров. В принципе, поскольку это опасный объект, он будет под надзором Государственной инспекции ядерного регулирования, которая будет отслеживать все эти моменты, все стадии реализации проекта. Планируется, что следующая очередь будет пущена в следующем году.

И потом, когда мы получим и технологию, и опыт США, возможно, такие хранилища будем строить?

— Не планируется пока, поскольку этот вопрос будет закрыт, мы не будем вывозить отработавшее топливо в РФ. Запорожская станция на своей площадке хранит. Из трех наших оставшихся действующих АЭС будет хранится в централизованном хранилище.

Наши потребности будут удовлетворены?

— Да, но я еще хочу сказать, что многие путают. В Чернобыльской зоне еще одно хранилище отработанного топлива уже на стадии завершения и сдачи эксплуатации. Оно предназначено исключительно для топлива Чернобыльских реакторов. Там два хранилища в Чернобыльской зоне будет. Одно будет для топлива чернобыльских реакторов и второе — централизованное хранилище для трех АЭС Украины.

В этом хранить отработавшее ядерное топливо смогут только эти три украинские атомные электростанции или другие?

— Нет, никаких зарубежных не предусмотрено. Это в рамках конвенции объединенной об обращении с отработавшим топливом каждая страна, которая использует топливо, обязана обращаться в финальную стадию на свою территорию. Например, вот сейчас мы отправляем РФ, но после того, как там будет переработка, не со всех типов реакторов перерабатывается, мы обязаны будем принять обратно.

А если у нас в Украине построят новую атомную электростанцию?

— Будут расширятся тогда. Это же хранилище. Срок действия до ста лет. И, в принципе, количество контейнеров будет увеличиваться.

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