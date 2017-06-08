Дошло и до США: атаки на посольства в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взрыв у посольства США

В ночь на 8 июня в Шевченковском районе Киева на территории посольства США прогремел взрыв.

"В 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — сообщили в полиции.

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К счастью, от взрыва никто не пострадал. Тем временем, правоохранители уже возбудили дело по статье "теракт".

По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет правоохранителям определить, какое взрывное устройство было использовано на территории посольства США в Киеве.

Следует отметить, что инцидент сразу вызвал резонанс, поскольку раньше в основном доставалось российским дипведомствам.

Примечательно, что взрыв у посольства США произошел в канун голосования в Раде по НАТО, а также по ряду других важных законопроектов.

Сегодня Рада должна одним из первых рассмотреть законопроект №6470, который законодательно закрепляет приоритетность членства Украины в НАТО.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты о реформировании системы финансирования здравоохранения, деятельности нового Верховного Суда, а также займутся вопросами налоговой и таможенной политики.

Нападение на посольство Литвы

Впрочем, за последние два года обстрелы консульств и атаки на посольства — уже давно не редкость в Украине.

Так, в ночь на 24 апреля в Киеве на Печерске ночью неизвестные взорвали у посольства Литвы дымовую шашку. Тогда здание не пострадало.

Правоохранители нашли у забора в 20 м от входа в диппредставительство остатки использованной дымовой гранаты РГД-2ч, а неподалеку на пустыре – пустой корпус гранаты Ф-1.

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Обстрел консульства из гранатомета

Однако настоящий шок у общественности вызвал обстрел из гранатомета консульства Польши в Луцке в конце марта, поскольку подобного в Украине еще не было.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта 2017 года. В тот момент в здании на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал. Спасло то, что снаряд попал не в окно, а в крышу.

Представитель дипломатической миссии в Луцке подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. По его словам, "снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства".

С места взрыва правоохранители изъяли остатки от РПГ-22.

Тогда генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту обстрела.

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Консул Польши Кшиштоф Савицки назвал обстрел консульства терактом. В СБУ, как обычно, увидели в этом росссийский след, но заверили, что приложат максимум усилий для установления виновных.

Атаки на консульство РФ

9 марта 2016 года в Одессе митингующие в поддержку Надежды Савченко забросали консульство РФ яйцами и устроили стычку с полицией. Во время потасовок с активистами правоохранители применили слезоточивый газ.

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"Активисты после небольшого митинга забросали яйцами генконсульство России, после чего замазали ворота красной краской, и, когда попытались пройти через оцепление ко входу…начались столкновения, было два небольших эпизода, в результате пострадавших нет. На митинге сожгли чучело, которое символизировало президента РФ", — писали СМИ.

Также во Львове не обошлось без инцидентов. Во время митинга Савченко генеральное консульство РФ на ул. Костя Левицкого активисты закидали яйцами. Также кто-то бросил дымовую шашку на территорию консульства.

Досталось и посольству РФ в Киеве.

9 марта 2016 года участники митинга возле посольства РФ на Воздухофлотском проспекте забросали здание яйцами и бутылками с йодом. А перед этим ночью 6 марта — файерами и пиротехникой, а также повредили автомобили.

Кроме того, в ночь на 17 сентября 2016 года в преддверии выборов в Госдуму РФ неизвестные бросили на территорию посольства России в Киеве дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки.

Нацгвардийцы, которые охраняли посольство рассказывали, что пришло около 20 человек. Поставили фейерверки и устроили "залп". После чего быстро скрылись с места происшествия.

По словам очевидцев, участники акции выкрикивали "Ваших выборов в Украине не будет". У здания развернули плакат с надписью "Русские свиньи, вам здесь не рады! Сегодня фейерверк – завтра будут "Грады".

В ответ посольство РФ в Украине направило в МВД ноту протеста относительно нападения на здание диппредставительства.

Тогда полиция Украины не стала возбуждать дело по данному инциденту, а премьер страны Владимир Гройсман назвал случай мелким инцидентом.

По материалам из открытых источников интернет