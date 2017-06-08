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    Аналитика и комментарии

    Дошло и до США: атаки на посольства в Украине

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    Взрыв возле посольства США в Киеве (186)

    (обновлено: )28820
    У посольства США в Киеве прогремел взрыв. И это – в канун голосования в Раде по НАТО, что сразу наводит на мысль: простое ли это совпадение? Впрочем, атаки на посольства – уже не редкость в Украине. Правда, ранее доставалось в основном российским дипведомствам.
    Посольство США в Киеве
    Украфото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Взрыв у посольства США

    В ночь на 8 июня в Шевченковском районе Киева на территории посольства США прогремел взрыв.

    "В 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — сообщили в полиции.

    Смотрите также: Взрыв у посольства США в Киеве: первые кадры с места происшествия

    К счастью, от взрыва никто не пострадал. Тем временем, правоохранители уже возбудили дело по статье "теракт". 

    По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет правоохранителям определить, какое взрывное устройство было использовано на территории посольства США в Киеве. 

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Хозяйке на заметку. Как попасть в польское консульство?

    Следует отметить, что инцидент сразу вызвал резонанс, поскольку раньше в основном доставалось российским дипведомствам.

    Примечательно, что взрыв у посольства США произошел в канун голосования в Раде по НАТО, а также по ряду других важных законопроектов.

    Сегодня Рада должна одним из первых рассмотреть законопроект №6470, который законодательно закрепляет приоритетность членства Украины в НАТО.

    Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты о реформировании системы финансирования здравоохранения, деятельности нового Верховного Суда, а также займутся вопросами налоговой и таможенной политики.

    Нападение на посольство Литвы

    Впрочем, за последние два года обстрелы консульств и атаки на посольства — уже давно не редкость в Украине.

    Так, в ночь на 24 апреля в Киеве на Печерске ночью неизвестные взорвали у посольства Литвы дымовую шашку. Тогда здание не пострадало.

    Правоохранители нашли у забора в 20 м от входа в диппредставительство остатки использованной дымовой гранаты РГД-2ч, а неподалеку на пустыре – пустой корпус гранаты Ф-1.

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    Обстрел консульства из гранатомета

    Однако настоящий шок у общественности вызвал обстрел из гранатомета консульства Польши в Луцке в конце марта, поскольку подобного в Украине еще не было.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Спецкор: в Польше не спешат комментировать обстрел консульства в Луцке

    Инцидент произошел в ночь на 29 марта 2017 года. В тот момент в здании на втором этаже находилась охрана. Никто не пострадал. Спасло то, что снаряд попал не в окно, а в крышу.

    Представитель дипломатической миссии в Луцке подтвердил, что консульство в Луцке было обстреляно из гранатомета. По его словам, "снаряд попал в крышу четырехэтажного здания консульства, а 20 сантиметров ниже от попадания находится квартира, в которой живут работники консульства".

    С места взрыва правоохранители изъяли остатки от РПГ-22.

    Тогда генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту обстрела. 

    Смотрите также: Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Консул Польши Кшиштоф Савицки назвал обстрел консульства терактом. В СБУ, как обычно, увидели в этом росссийский след, но заверили, что приложат максимум усилий для установления виновных.

    Атаки на консульство РФ

    9 марта 2016 года в Одессе митингующие в поддержку Надежды Савченко забросали консульство РФ яйцами и устроили стычку с полицией. Во время потасовок с активистами правоохранители применили слезоточивый газ.

    Читайте также: Ничего неожиданного. Нападение на посольство РФ в Киеве

    Взрыв у посольства США в Киеве - ВИДЕО
    Полиция Киева / YouTube
    Стало известно, что взорвалось у посольства США в Киеве

    "Активисты после небольшого митинга забросали яйцами генконсульство России, после чего замазали ворота красной краской, и, когда попытались пройти через оцепление ко входу…начались столкновения, было два небольших эпизода, в результате пострадавших нет. На митинге сожгли чучело, которое символизировало президента РФ", — писали СМИ.

    Также во Львове не обошлось без инцидентов. Во время митинга Савченко генеральное консульство РФ на ул. Костя Левицкого активисты закидали яйцами. Также кто-то бросил дымовую шашку на территорию консульства.

    Досталось и посольству РФ в Киеве.

    9 марта 2016 года участники митинга возле посольства РФ на Воздухофлотском проспекте забросали здание яйцами и бутылками с йодом. А перед этим ночью 6 марта — файерами и пиротехникой, а также повредили автомобили.

    Кроме того, в ночь на 17 сентября 2016 года в преддверии выборов в Госдуму РФ неизвестные бросили на территорию посольства России в Киеве дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки.

    ДРОН СНЯЛ МЕСТО ВЗРЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ
    ru.tsn.ua
    Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

    Нацгвардийцы, которые охраняли посольство рассказывали, что пришло около 20 человек. Поставили фейерверки и устроили "залп". После чего быстро скрылись с места происшествия.

    По словам очевидцев, участники акции выкрикивали "Ваших выборов в Украине не будет". У здания развернули плакат с надписью "Русские свиньи, вам здесь не рады! Сегодня фейерверк – завтра будут "Грады".

    В ответ посольство РФ в Украине направило в МВД ноту протеста относительно нападения на здание диппредставительства.

    Тогда полиция Украины не стала возбуждать дело по данному инциденту, а премьер страны Владимир Гройсман назвал случай мелким инцидентом. 

    По материалам из открытых источников интернет

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