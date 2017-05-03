"Энергоатом" объявил тендер на строительство ядерного хранилища в Чернобыле

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. ГП НАЭК "Энергоатом" объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища отработанного ядерного топлива, объявление об этом размещено в системе ProZzoro.

Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.

Сообщается, что ожидаемая стоимость проекта составляет 939,084 млн грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017 года.

Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта — то есть, по 20 июля 2019 года.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны.