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    Общество

    "Энергоатом" объявил тендер на строительство ядерного хранилища в Чернобыле

    (обновлено: )2901
    Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составляет 939,084 млн грн.
    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. ГП НАЭК "Энергоатом" объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища отработанного ядерного топлива, объявление об этом размещено в системе ProZzoro.

    Зона отчуждения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.

    Сообщается, что ожидаемая стоимость проекта составляет 939,084 млн грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017 года.

    Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта — то есть, по 20 июля 2019 года.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны.

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