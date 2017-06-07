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    Общество

    Рядом с Киевом построят хранилище отработанного ядерного топлива

    (обновлено: )42956
    Отметим, что этот проект члены правительства одобрили без обсуждения. Согласно проекту, в будущем это позволит хранить в Украине все использованное ядерное топливо, тогда как его часть сейчас за деньги временно хранится в России.
    Ядерная опасность. Противогаз
    AFP/EMMANUEL DUNAND

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил проект "Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций" в Чернобыльской зоне (около 100 километров от Киева).

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    Отметим, что этот проект члены правительства одобрили без обсуждения.

    Согласно проекту, в будущем это позволит хранить в Украине все использованное ядерное топливо, тогда как его часть сейчас за деньги временно хранится в России.

    В хранилище будет отгружаться использованное ядерное топливо с Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станций, тогда как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

    Напомним, Украина ежегодно платит около 200 миллионов долларов России за хранение отработанного ядерного топлива.

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