США: мир никогда не примет разработку ядерного оружия КНДР

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Международное сообщество никогда не примет наличие у Северной Кореи ядерного оружия, заверила постпред США при ООН Никки Хейли.

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"США будут безустанно работать, чтобы добиться того, что международное сообщество никогда не примет нарушения со стороны КНДР, или пересмотрит подход. КНДР должна понять, что международное сообщество никогда не примет разработку и испытания ядерного оружия со стороны северокорейского режима", — заявила Хейли.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН в пятницу, 2 июня, расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР, единогласно приняв подготовленную США резолюцию.