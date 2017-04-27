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    В зоне ЧАЭС строят хранилище отработанного ядерного топлива

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    (обновлено: )8602
    Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.
    Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС
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    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Строительство хранилища отработанного ядерного топлива началось в чернобыльской зоне отчуждения, сообщил в четверг министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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    "Построив собственное хранилище, Украина уже через несколько лет может его окупить. Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта и его строительство будет происходить по высоким мировыми стандартами", — приводит слова Семерака пресс-служба его ведомства.

    Министр сообщил, что на сегодня уже завершено проектирование хранилища и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков.

    Также он отметил, что экологическое воздействие хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней. Министр убежден, что строительство и дальнейшая эксплуатация хранилища будет способствовать реабилитации зоны отчуждения, возвращению к хозяйственной деятельности части этой зоны.

    "Как и год назад, я считаю, что это — важнейший проект для Украины. Этот объект обеспечит безопасное хранение отработанного топлива в течение длительного периода. Сегодня отработанное топливо находится на хранении в России",- отметил Семерак.

    Министр напомнил, что Украина ежегодно платит около 200 миллионов долларов России за хранение отработанного ядерного топлива.

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