Зону ЧАЭС нельзя будет использовать еще сотни тысяч лет – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В среду исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошел радиоактивный выброс.

В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг. После этого запланированы переговоры на территории Белоруссии.

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Арка должна прослужить в течение 100 лет. По заверению некоторых эконологов зона отчуждения, как и сама ЧАЭС, стабильны и там уже можно реализовывать проекты.

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В частности, в зоне отчуждения предлагают строить хранилища отработанного ядерного топлива, мусоросжигательные заводы, мусорные полигоны и объекты альтернативной энергетики. Некоторые предлагают даже возобновить работу атомной электростанции.

Тему дальнейшей эксплуатации ЧАЭС прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере энергетики Национального экологического центра Украины Ирина Головко.

(публикуется на языке оригинала)

Яка ваша думка стосовно того, наскільки Чорнобильська зона відчуження на сьогодні з екологічної точки зору чистий об'єкт? І які саме проекти там можна реалізувати?

– Дуже важливо розуміти, що наслідки ядерних катастроф за 30 років не вирішуються. І вважати Чорнобильську зону і Чорнобильську АЕС зараз безпечним об'єктом є дуже великою помилкою.

Минулого року ми всі дуже багато чули про те, що нарешті насунули арку на четвертий зруйнований енергоблок. І це виглядало як закінчення та начебто вирішення проблеми Чорнобильської станції. Але це зовсім не так. Насправді це не закінчення, а лише початок. Тому що тільки зараз з моменту насування арки можна говорити про початок зняття з експлуатації станції.

Тобто ми маємо попереду ще, як мінімум, 40 років для того, щоб зняти Чорнобильську АЕС з експлуатації. І там все одно залишатимуться радіоактивні відходи, там все одно будуть відбуватися роботи, які несуть певний рівень загрози для довкілля.

З іншого боку, так само важливо розуміти, що в зоні зараз перебуває велика кількість забруднених матеріалів. Радіація нікуди не зникла. Наприклад, зона десяти кілометрів дуже сильно забруднена плутонієм і буде непридатна для використання і для життя ще протягом сотень тисяч років, і тому говорити про те, що зараз наслідки катастрофи подолані, і Чорнобильська зона відчуження готова для того, щоб здійснювати там господарську діяльність, не пов'язану з ліквідацією наслідків і зняттям з експлуатації АЕС, є абсолютно передчасним з нашої точки зору.

Тобто говорити про проекти будівництва на сьогодні передчасно?

— Абсолютно передчасно і абсолютно необґрунтовано з екологічної точки зору. Ми жодним чином не бачили реальних проектів, які пропонували вже якусь певну оцінку цих екологічних наслідків. Тобто це поки що голослівні заяви, на які не потрібно зважати.

А щодо ідеї створення на території зони відчуження об'єктів альтернативної енергетики. Як ви на таку ідею дивитеся?

— Такі ідеї є. Вони обговорюються вже досить тривалий час. І тут я можу сказати, що насправді документації і матеріалів оцінки впливу на довкілля таких проектів зараз поки що не існує. Ми їх не бачили. Тому передчасно говорити про те, чи це можливо, чи це не можливо.

Перш, ніж будуть розроблені матеріали та оцінки впливу на довкілля. Коли вони будуть розроблені та будуть проведені консультації, ми зможемо фахово подивитися документи, і тоді має прийматися рішення, можливо це чи не можливо.

Що стосується будівництва сховища для відпрацьованих ядерних відходів, його можна розташовувати зараз в зоні відчуження? Чи не буде воно небезпечним для прилеглих районів?

– Будівництво будь-яких ядерних об'єктів та об'єктів для зберігання відпрацьованого ядерного палива є дуже високорадіоактивним джерелом радіації. Звичайно, воно несе загрозу для навколишнього середовища. І тут потрібно дотримуватися дуже високих стандартів безпеки.

З іншого боку, ми розуміємо, що ми продовжуємо експлуатувати 15 атомних енергоблоків. Ми закрили Чорнобильську АЕС, але ми продовжуємо експлуатувати 15 енергоблоків. Ми продовжуємо накопичувати ядерне паливо. Україна не має готової інфраструктури, не має готового рішення, що робити з відпрацьованим паливом, що робити за радіоактивними відходами. Тому тут найбільшою проблемою є будування сховища, і за який кошт це робити.

Не будувати ми його не можемо, тому що зараз ми відправляємо відпрацьоване ядерне паливо з трьох станцій на зберігання до РФ.

Скільки може коштувати державі будівництво такого сховища?

– Питання краще задавати тим, хто є відповідальний за цей проект – державній агенції зони відчуження, а також "Енергоатому". Але я точного кошторису не знаю. Відомо, що одна з причин, чому це сховище не будується, це відсутність достатнього фінансування.

І, дійсно, на атомну електрику, тобто той невисокий тариф, який зараз штучно утримується, достатньо коштів на будівництво цього сховища не закладено. Не було закладено протягом останніх 20 років, не є закладено і зараз. Тому ми маємо проблему з відсутністю можливості побудувати цей об'єкт.

А щодо ідеї створення на території зони відчуження і ЧАЕС заповідник?

– Ця ідея вже певним чином реалізована. Є указ і є створено біосферний заповідник. Певна частина територій зони вже має цей заповідний статус.

Ранее представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюзов Николай Тетерин в эфире "ГС" заявил, что при возведении фундамента под защитную арку на Чернобыльской АЭС украинские рабочие получили большую дозу облучения на земляных работах.