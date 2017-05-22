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    Трамп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие

    (обновлено: )5101
    В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трам заявил, что Ирану следует быть осторожным с Соединенными Штатами.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 22 мая – РИА Новости Украина. Президент США выразил уверенность, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предупредил Тегеран "быть осторожнее с США".

    Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, 20 мая 2017
    Дональд Трамп/Twitter
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    "Я могу сказать вам, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США призвал Иран "быть очень осторожным с США, поскольку они заключили фантастическую сделку с предыдущей администрацией (Барака Обамы)" и "должны быть благодарны".

    По словам американского лидера, он видит "присутствие Ирана повсюду на Ближнем Востоке" как в виде поставок оружия, так и военных.

    США регулярно обвиняют Иран в "дестабилизирующей деятельности" в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали, обвинил Иран в поддержке терроризма и властей Сирии. Трамп регулярно критикует ядерную сделки Ирана и "шестёрки" международных посредников.

    Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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