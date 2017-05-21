Трамп призвал исламские страны бороться против террора

Трамп заявил, что все союзники США должны брать на себя ответственность за борьбу с террором, а не ждать, пока всех врагов победит Америка. Однако большую часть речи он говорил в примирительном ключе, подчеркивал, что США никого не собираются учить, как жить, и будут действовать из прагматических соображений. При этом Трамп обрушился с резкой критикой на Иран, обвинив Тегеран в поддержке терроризма.

Главным посылом Трампа стала необходимость создать "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

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"Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и крепкими и если каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени", — сказал Трамп.

Он также заверил, что борьба с терроризмом является не "конфликтом вер, сект или цивилизаций", а "битвой между силами добра и преступниками-варварами".