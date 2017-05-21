наверх
21.05.201723:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Трамп призвал исламские страны бороться против террора

    (обновлено: )23
    Президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора в ходе программной речи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.
    Канал Euronews в Youtube

    Трамп заявил, что все союзники США должны брать на себя ответственность за борьбу с террором, а не ждать, пока всех врагов победит Америка. Однако большую часть речи он говорил в примирительном ключе, подчеркивал, что США никого не собираются учить, как жить, и будут действовать из прагматических соображений. При этом Трамп обрушился с резкой критикой на Иран, обвинив Тегеран в поддержке терроризма. 

    Главным посылом Трампа стала необходимость создать "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

    Смотрите также: Танец Трампа на приеме у короля Саудовской Аравии

    "Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и крепкими и если каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени", — сказал Трамп.

    Он также заверил, что борьба с терроризмом является не "конфликтом вер, сект или цивилизаций", а "битвой между силами добра и преступниками-варварами".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Производство водки
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев