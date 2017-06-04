МИД Северной Кореи о развитии ядерного оружия: мы пойдем до конца

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Северная Корея намерена "без промедлений продолжать развитие ядерного вооружения". Об этом заявил представитель северокорейского МИД.

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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в комментарии дипломат назвал новые санкции против КНДР "враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил (страны), разоружить и полностью удушить страну экономически".

"Какими бы ни были санкции и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы", — говорится в обнародованном заявлении представителя МИД КНДР.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработаны "за кулисами" США и Китаем, "могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение".

Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.