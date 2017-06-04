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    МИД Северной Кореи о развитии ядерного оружия: мы пойдем до конца

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (415)

    (обновлено: )13520
    Представитель северокорейского МИД назвал новые санкции против КНДР "враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил (страны), разоружить и полностью удушить страну экономически".
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Северная Корея намерена "без промедлений продолжать развитие ядерного вооружения". Об этом заявил представитель северокорейского МИД.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    КНДР проводит пуски баллистических ракет, как пирожки печет

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    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в комментарии дипломат назвал новые санкции против КНДР "враждебным действием, целью которого является сдерживание развития ядерных сил (страны), разоружить и полностью удушить страну экономически".

    "Какими бы ни были санкции и каким бы ни было давление, мы не отступим с пути развития ядерных сил, который мы избрали для защиты суверенитета нашей страны и ее права на существование, и мы намерены продвигаться до окончательной победы", — говорится в обнародованном заявлении представителя МИД КНДР.

    Дипломат подчеркнул, что международное сообщество сильно заблуждается, если полагает, что санкции были разработаны "за кулисами" США и Китаем, "могут сдержать или отложить поразительное развитие ядерных сил (КНДР) даже на мгновение".

    Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

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