Киев выступает за расширение контракта с Westinghouse по топливу для АЭС

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины выступает за расширение и продление контракта по топливу для АЭС до 2020 года с компанией Westinghouse, сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Игоря Насалика с и.о. президента компании Westinghouse Хосе Гутиересом.

"По словам Игоря Насалика, правительство Украины поддерживает инициативу сторон расширить и продолжить подписанный контракт до 2020 года", — сообщает Минэнерго. По данным министерства, во время встречи стороны обсудили ряд вопросов диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС, в частности относительно сотрудничества украинского "Энергоатома" с компанией Westinghouse Electric Sweden.

Ведомство сообщает, что со своей стороны представители Westinghouse заявили, что процедура банкротства никак не повлияет на работу компании Westinghouse Electriс Sweden AB и выполнение обязательств по производству и поставке топлива на атомные электростанции Украины.

Российская компания ТВЭЛ, входящая в структуру "Росатома", на сегодня является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным Минэнерго Украины, ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется на третьем блоке Южно-Украинской АЭС и пятом энергоблоке Запорожской АЭС. В декабре 2016 года состоялась загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR во второй энергоблок Южно-Украинской АЭС.

Эксперты неоднократно предупреждали, что такое решение создает серьезные угрозы безопасности украинских АЭС. Компания планирует в 2017 году согласно договору, поставить в Украину шесть партий топлива. Westinghouse работает на украинском рынке атомной энергетики с 2003 года.