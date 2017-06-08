наверх
08.06.201714:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: Вашингтону показывают, что Порошенко не контролирует ситуацию

    Тема:

    Взрыв возле посольства США в Киеве (187)

    (обновлено: )84980
    Цель взрыва на территории американского посольства в Киеве ясна: показать Вашингтону, что в стране полный беспредел и Порошенко не контролирует ситуацию, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв. Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

    ДРОН СНЯЛ МЕСТО ВЗРЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ
    ru.tsn.ua
    Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

    Пресс-служба управления киевской полиции сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

    "Сегодня, 8 июня, в 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

    Также в полиции добавили, что "начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц".

    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Взрыв у посольства США в Киеве

    Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "В Киеве ночью было брошено взрывное устройство на территорию посольства США. Цель ясна: показать Вашингтону, что в стране полный беспредел и Порошенко не контролирует ситуацию.

    И момент выбран удачно. Американцы злые на Порошенко за санкционированное им лично, без согласия Вашингтона, наступление в луганском направлении. Группа ТАТС (Турчинов, Аваков, Тимошенко, Садовый – Ред.) пошла на повышение ставок? Пытаются подтолкнуть Вашингтон продавить досрочные парламентские выборы осенью?", – задается риторическим вопросом эксперт.

    Взрыв у посольства США в Киеве - ВИДЕО
    Полиция Киева / YouTube
    Стало известно, что взорвалось у посольства США в Киеве

    Читайте также: Дошло и до США: атаки на посольства в Украине

    Он также добавил: "шатают ситуацию, чтоб американцы заставили его досрочные выборы провести. А они пока не знают, с кем лучше иметь дело – с Порошенко или с Юлей".

    ЧП на территории посольства будет расследовать Служба безопасности Украины, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    "Сейчас там работают наши сотрудники, там находится начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции, двое взрывотехников, эксперт-криминалист и следователь. Сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет нам определить, какое взрывное устройство было использовано. Мы по возможности пообщаемся и соберем информацию от работников посольства. Все эти материалы будут переданы в прокуратуру, чтобы было принято решение о передаче всех этих материалов в уголовном производстве по подследственностью к СБУ, потому что статья 258 УК "теракт" это как раз подследственность СБУ", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара