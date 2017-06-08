Корнейчук: Вашингтону показывают, что Порошенко не контролирует ситуацию

РИА Новости Украина

В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв. Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

Пресс-служба управления киевской полиции сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"Сегодня, 8 июня, в 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что "начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц".

REUTERS Valentyn Ogirenko Взрыв у посольства США в Киеве

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"В Киеве ночью было брошено взрывное устройство на территорию посольства США. Цель ясна: показать Вашингтону, что в стране полный беспредел и Порошенко не контролирует ситуацию.

И момент выбран удачно. Американцы злые на Порошенко за санкционированное им лично, без согласия Вашингтона, наступление в луганском направлении. Группа ТАТС (Турчинов, Аваков, Тимошенко, Садовый – Ред.) пошла на повышение ставок? Пытаются подтолкнуть Вашингтон продавить досрочные парламентские выборы осенью?", – задается риторическим вопросом эксперт.

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Он также добавил: "шатают ситуацию, чтоб американцы заставили его досрочные выборы провести. А они пока не знают, с кем лучше иметь дело – с Порошенко или с Юлей".

ЧП на территории посольства будет расследовать Служба безопасности Украины, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Сейчас там работают наши сотрудники, там находится начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции, двое взрывотехников, эксперт-криминалист и следователь. Сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет нам определить, какое взрывное устройство было использовано. Мы по возможности пообщаемся и соберем информацию от работников посольства. Все эти материалы будут переданы в прокуратуру, чтобы было принято решение о передаче всех этих материалов в уголовном производстве по подследственностью к СБУ, потому что статья 258 УК "теракт" это как раз подследственность СБУ", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.